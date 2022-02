Bill Gates dice que el COVID está en retirada, pero advierte que "habrá otra pandemia"

Bill Gates aseguró recientemente que el coronavirus está en retirada a nivel mundial luego del manejo que se logró establecer sobre la última cepa de la enfermedad -la cual es de las menos letales hasta el momento-, pero también predijo que está no será la última pandemia a la cual se tenga que enfrentar la humanidad -tanto a corto como largo plazo-.

"Tendremos otra pandemia", aseguró el fundador de Microsoft en una entrevista con Hadley Gamble, periodista de CNBC, donde también explicó: "Será un patógeno diferente la próxima vez".

Volodomir Zelenski dijo que Rusia violó la soberanía y la integridad territorial de Ucrania



Y es que el filántropo no ve al Covid-19 -o ninguna de sus variantes- como una amenaza latente para la humanidad, ya que la mayoría de las personas consiguieron inmunizarse contra la misma ya sea con una vacuna o contagiándose del virus en cuestión .

El problema, según él, está entonces en las personas que aún no han podido acceder a la vacunación completa contra el coronavirus, no porque sea peligroso no estar vacunado - a pesar de que si es más riesgoso enfrentar una infección sin contar con el esquema completo -, sino porque demuestra la falta de capacidad global para vacunar a la gente.

Bill Gates asegura que el coronavirus está en retirada.

DERROTAR A LA PRÓXIMA PANDEMIA EN 6 MESES

Con todo esto en mente, el copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates aseguró que espera ver mejoras en los sistemas de distribución de vacunas en los próximos meses , con el objetivo de poder paliar la situación ante una eventual pandemia causada por otro patógeno.

" La posibilidad de una enfermedad grave, que se asocia principalmente con la edad avanzada y la obesidad o la diabetes, esos riesgos ahora se reducen drásticamente debido a la exposición a la infección ", dijo y sumó: " La próxima vez deberíamos intentar hacerlo, en lugar de dos años, en seis meses ".

Acuerdo con el FMI: pymes advierten por el impacto de devaluación y suba de tasas en costos y actividad



Cabe recordar que la fundación ya mencionada es una de las más importantes del mundo a la hora de trabajar en materia de salud y acceso a la vacunación en países en vías de desarrollo.

Esto lo hacen con donaciones a organismos como la Coalición para Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) -a la cual le aportó 265 millones de euros-.