Bill Gates aconsejó a los jóvenes no invertir en dólares, oro o criptomonedas, sino en soluciones sostenibles enfocadas en el desarrollo del hidrógeno verde (H). De acuerdo con el empresario, esta es la oportunidad del futuro, ya que tiene el potencial de transformar diferentes industrias clave, como la energía, la movilidad y la producción industrial, mientras que ofrece beneficios en la reducción de emisiones de carbono. En un artículo publicado en el New York Times, explicó que, aunque el hidrógeno verde ya está mostrando su capacidad para desempeñar un papel importante en la transición hacia energías limpias, todavía falta financiamiento suficiente para que estas tecnologías escalen y puedan alcanzar su verdadero potencial. "Las empresas que están trabajando en la producción de HS necesitan apoyo financiero para acelerar su desarrollo. A pesar de que todavía enfrentan desafíos, invertir en estas soluciones es apostar por el futuro“, destacó. Si bien su recomendación está dirigida principalmente a grandes inversionistas, Bill Gates subrayó que este tipo de oportunidades no solo es una oportunidad para los actores más capitalizados. “No es exclusiva para grandes corporaciones, también puede ser una vía para los inversionistas individuales que buscan hacer una contribución significativa en el desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, obtener rendimientos atractivos”, explicó el empresario. De hecho, las inversiones en tecnologías basadas en hidrógeno verde no solo ofrecen la posibilidad de generar beneficios económicos, sino que también representan un camino hacia una inversión más responsable y alineada con los objetivos globales de sostenibilidad. El empresario y filántropo es un defensor constante de las inversiones sostenibles, especialmente aquellas enfocadas en la reducción de emisiones. En el pasado, junto con otros empresarios de alto poder adquisitivo, creó un fondo destinado a respaldar empresas con productos que pudieran contribuir significativamente a la reducción de las emisiones globales. Esta experiencia le permitió entender que, aunque muchas de estas compañías pueden enfrentarse a riesgos financieros, invertir en soluciones sostenibles es un riesgo que vale la pena asumir, especialmente cuando se trata de tecnologías como el hidrógeno verde. “Hace siete años creamos un fondo para respaldar empresas que tuvieran el potencial de reducir al menos el 1% de las emisiones globales. Sabíamos que algunas de estas compañías podrían fracasar, pero el riesgo era uno que debíamos asumir. Nos dimos cuenta de que, aunque muchas de ellas enfrentan desafíos al principio, su impacto a largo plazo puede ser transformador”, reflexionó. El hidrógeno verde es aquel que se obtiene a partir de la electrólisis del agua, un proceso que utiliza electricidad proveniente de fuentes renovables como la energía solar, eólica, hidroeléctrica o de biomasa. Mediante este método, la corriente eléctrica separa el hidrógeno del oxígeno en las moléculas de agua (H₂O). A diferencia de los métodos convencionales, que dependen de combustibles fósiles y generan altas emisiones de dióxido de carbono (CO₂), el hidrógeno verde se produce sin liberar gases de efecto invernadero. Como resultado, su único subproducto es el oxígeno, lo que lo convierte en una alternativa limpia y sostenible.