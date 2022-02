COVID: la infección dispara un 70% el riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca

Tras el pico de infecciones provocado por Ómicron entre diciembre de 2021 y enero de 2022, la curva de contagios de coronavirus volvió a bajar a niveles de julio pasado, al situarse la media móvil -promedio de los últimos 7 días- de casos en 13.542, de acuerdo con los datos que difunde diariamente el Ministerio de Salud de la Nación.

A la par la cartera sanitaria continúa con la inmunización de refuerzo y casi 15,1 millones ya recibieron la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 según las cifras del Monitor Público de Vacunación.

COVID en vacunados: así es el dolor de cabeza que se despierta al contagio



Ómicron: los 6 signos en la piel que revelan que tuviste COVID



COVID: LOS PROBLEMAS CARDÍACOS QUE TRAE LA INFECCIÓN

Sin embargo, contraer Covid-19 y pasar la enfermedad sin complicaciones no es motivo para despreocuparse, ya que un estudio reciente demostró la relación que existe entre la infección y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sin importar la complejidad del cuadro.

Según la investigación publicada en la revista Nature, que siguió a casi 154 mil afectados por coronavirus, un número significativo de aquellos que se habían recuperado de la infección tenían a posteriori un cuadro clínico relacionado con enfermedades cardiovasculares.

Un estudio reciente demostró la relación que existe entre la infección y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sin importar la complejidad del cuadro.

"Las personas con Covid-19 tiene un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular incidente que abarca varias categorías, incluidos trastornos cerebrovasculares, arritmias, cardiopatía isquémica y no isquémica, pericarditis, miocarditis, insuficiencia cardíaca y enfermedad tromboembólica", señalaron los investigadores en sus conclusiones.

Puntualmente, el estudio analizó las bases de datos del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU. y concluyó que quienes tuvieron coronavirus tienen un 52% más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular y/o un 72% más de riesgo de padecer de algún tipo de insuficiencia cardíaca que una persona que no haya sufrido la infección.

Este riesgo es independiente de la gravedad del cuadro, de la edad o de si se pertenece a un grupo de riesgo. "No importa si eres joven o viejo, no importa si fumas o no. El riesgo está ahí", explicó el doctor Ziyad Al-Aly, quien dirige tanto el Centro de Epidemiología Clínica como el Servicio de Investigación y Desarrollo del Sistema de Atención Médica de VA St. Louis , y es uno de los coautores del estudio .

Relación con la miocarditis

Estos datos contrastan con los de otro reciente estudio (aún pendiente de ser revisados por pares) que alertó del riesgo de sufrir manifestaciones cardiovasculares tardías tras la infección.

Un 52% tiene más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular y/o un 72% más de riesgo de padecer de algún tipo de insuficiencia cardíaca que los que no tuvieron COVID.

"Este hallazgo resalta la importancia de la prevención ante la Covid-19 y sugiere que podría ser necesario un seguimiento cuidadoso de cualquier paciente que haya experimentado una infección por SARS-CoV-2, ya sea sintomática o asintomática", sentencia la investigación.

Estudios previos habían recalcado a la miorcarditis como una secuela del Covid. Se trata de una inflamación que puede reducir la capacidad de bombeo del corazón y que puede afectar hasta dos de cada 10 pacientes. Asimismo, otro artículo publicado por JAMA cardiology, tras analizar a 187 pacientes de coronavirus, encontró un 27,8% de casos de personas con daños cardíacos similares a los que se producen tras un infarto.

Un estudio reciente demostró la relación que existe entre la infección y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, sin importar la complejidad del cuadro.

En un primer momento, no se contemplaba que la Covid-19 pudiera afectar al sistema cardíaco, ya que su infección se relaciona principalmente con los pulmones.

Sin embargo, poco a poco se han ido obteniendo nuevos detalles, como es el caso de la investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Gotinga y la Facultad de Medicina de Hannover , que logró obtener una imagen virtual en 3D del tejido vascular de personas fallecidas por coronavirus.

En las muestras se podían apreciar la existencia de daños en el corazón, en concreto una modificación de la estructura de los vasos capilares.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA VARIANTE ÓMICRON