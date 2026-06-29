Con el Día de la Bandera del 20 de junio todavía fresco, muchos trabajadores ya tenían la vista puesta en el próximo descanso. La respuesta llegó antes para algunos: el 29 de junio fue declarado feriado en dos localidades de la provincia de Buenos Aires.

La medida convierte ese fin de semana en un descanso de tres días consecutivos para quienes estén comprendidos en el alcance de la disposición, que incluye a empleados de la administración pública local y trabajadores del Banco Provincia en las zonas beneficiadas.

El próximo feriado de alcance nacional no llegará hasta el 9 de julio, por el Día de la Independencia, por lo que este descanso extra resulta una pausa bienvenida antes de que comience la segunda mitad del año.

Qué localidades tienen el día libre y por qué se declaró feriado

La medida alcanza a los habitantes de Capitán Sarmiento y de Martínez de Hoz. En ambos casos, el lunes 29 de junio coincide con la conmemoración de sus aniversarios fundacionales, fechas que las autoridades locales decidieron reconocer como jornadas no laborables para dar lugar a actos oficiales, actividades culturales y encuentros comunitarios

Este tipo de feriados locales son habituales en la provincia de Buenos Aires, donde cada municipio puede establecer sus propias jornadas de descanso vinculadas a la historia y la identidad de cada comunidad. A diferencia de los feriados nacionales, que alcanzan a todos los trabajadores del país, los feriados locales tienen un alcance geográfico y sectorial más acotado

Para quienes viven y trabajan en estas localidades, el descanso arrancó el sábado 27 de junio y se extenderá sin interrupciones hasta el lunes 29, sumando 72 horas corridas de pausa antes de retomar la rutina el martes

Feriado local del 29 de junio: qué localidades de Buenos Aires tendrán fin de semana largo ChatGPT - creada con IA

Quiénes se benefician y quienes deben consultar con su empleador

El feriado local tiene aplicación directa y garantizada para dos grupos de trabajadores: los empleados de la administración pública de los municipios alcanzados y el personal del Banco Provincia que se desempeña en las sucursales de las zonas beneficiadas.

Para ellos, el lunes 29 de junio es un día de descanso oficial, sin necesidad de autorización adicional. La situación es distinta para quienes trabajan en el sector privado.