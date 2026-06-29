El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar internacionalmente, pues Estados Unidos exige que aquellas personas con doble nacionalidad ingresen y salgan del país utilizando esta identificación.

En ese marco, contar con toda la documentación correcta para realizar el trámite es fundamental. De lo contrario , habrá retrasos con la gestión y no se podrá adquirir el documento para la fecha deseada.

Uno de los puntos claves es entonces llevar la acreditación de ciudadanía correcta y prestar especial atención a los formatos aceptados.

Los documentos de ciudadanía que bloquearán la tramitación del pasaporte americano

Al momento de cumplir con este punto del proceso, el Departamento de Estado enfatiza en que no se acepta ningún tipo de evidencia de ciudadanía digital . Certificados de nacimiento móvil o electrónicos causarán demoras en la gestión, dado que sólo se aceptan credenciales o papeles físicos.

Algunos ejemplos válidos son

Certificado de nacimiento en Estados Unidos

Pasaporte de Estados Unidos con vigencia completa o en buen estado

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero

Otro documento de nacimiento emitido por el Departamento de Estado

Certificado de Naturalización o Ciudadanía

No se aceptan pruebas de ciudadanía digitales para tramitar el pasaporte.

Pasos para tramitar un pasaporte americano por primera vez

En el caso de los mayores de 18 años, las instancias a cumplir son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

La documentación debe ser entregada a un centro autorizado de aceptación de pasaportes.

Cuál es la vigencia total del pasaporte americano

Esto dependerá de la edad de su portador al momento de hacer el trámite