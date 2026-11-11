Las operaciones habían quedado condicionadas por el calendario de feriados de noviembre, que incluyó el Día del Trabajador Bancario el pasado viernes 6 y las jornadas de descanso obligatorio dispuestas por la visita del papa León XIV.

Después de varios días con atención bancaria reducida por los feriados vinculados al Día del Trabajador Bancario y la visita del papa León XIV, las sucursales del Banco Provincia volverán a retomar distintas gestiones vinculadas con inversiones, compra y venta de divisas y movimientos bursátiles.

Este tipo de operaciones son las que les permitirán a los usuarios y clientes bancarios constituir un plazo fijo, operar con dólares o administrar sus inversiones. Sin embargo, cada servicio tiene una franja horaria específica por lo que se aconseja consultar los canales digitales y la información oficial.

Banco Provincia retomará las operaciones financieras este jueves 12 de noviembre

A partir del jueves 12 de noviembre, los usuarios de Banco Provincia podrán volver a realizar las operaciones financieras que dependen de los horarios habilitados por la entidad y del funcionamiento del mercado. Entre ellas se encuentran:

Constitución de plazos fijos.

Compra y venta de dólares

Transacciones con acciones, bonos y CEDEAR.

Las operaciones habían quedado condicionadas por el calendario de feriados de noviembre, que incluyó el Día del Trabajador Bancario el pasado viernes 6 y las jornadas de descanso obligatorio dispuestas por la visita del papa León XIV.

Por eso, quienes necesitaban realizar movimientos antes de las interrupciones debían anticiparse y completar sus gestiones durante los días hábiles anteriores.

No obstante, a partir de este jueves se reanudarán las actividades y el Banco Provincia volverá a ofrecer sus servicios de inversión y operaciones en los horarios establecidos.

A partir del jueves 12 de noviembre, los usuarios podrán volver a realizar las operaciones financieras que dependen de los horarios habilitados por la entidad. (Foto: Banco Provincia)

Plazo fijo, dólares y acciones: cuáles son los horarios para operar

Cabe recordar que cada operación tiene una ventana horaria diferente, por lo que es importante conocer cuándo se habilitan las transacciones para evitar demoras. Según informó el Banco Provincia, los horarios son los siguientes:

Compra y venta de divisas: de 8 a 20 horas.

Constitución de plazo fijo tradicional: de 6 a 21 horas.

Suscripción y rescate de Fondos Raíces: de 8 a 16 horas.

Fondo Raíces 24/7: disponible todos los días, durante las 24 horas.

Compra y venta de títulos, acciones y bonos: de 10:30 a 17 horas.

Acciones y CEDEAR con liquidación en 24 horas: de 10:30 a 17 horas.

¿Cuáles son los servicios digitales de Banco Provincia que funcionan durante los feriados?

Durante los días sin atención presencial, las personas usuarias podrán seguir operando de forma habitual a través de:

Cuenta DNI

Home Banking BIP

BIP Móvil

Cajeros automáticos

Extra Cash

Estos canales permiten realizar transferencias, pagos, consultas de saldo, recargas y múltiples operaciones de manera rápida y segura.

Cabe destacar que quienes necesiten realizar consultas o resolver gestiones podrán comunicarse con PIA, la asistente virtual de Banco Provincia, disponible a través del WhatsApp oficial de la entidad.

El servicio funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y permite resolver consultas de manera ágil, simple y segura.