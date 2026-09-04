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El clima cambiará de manera marcada en San Luis durante este fin de semana. Después de un viernes con condiciones más agradables y una máxima cercana a los 19°C, el ingreso de aire frío provocará un fuerte descenso de las temperaturas, acompañado por viento y lluvias.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el sábado será la jornada más inestable, con lluvias y lloviznas aisladas y la posibilidad de agua-nieve en sectores serranos.

El domingo, en tanto, comenzará con temperaturas bajo cero en varias zonas de la provincia y continuará con viento durante la tarde.

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Sábado con frío, viento y lluvias: cómo estará el tiempo en San Luis

El sábado 5 de septiembre se presentará como la jornada más complicada del fin de semana. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y existe la posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas en distintos sectores de la provincia.

En las zonas serranas, las precipitaciones podrían presentarse incluso en forma de agua-nieve, debido al marcado descenso térmico. La temperatura mínima promedio será de 2°C, mientras que las máximas rondarán los 12°C.

El viento soplará desde el sur con intensidades de entre 12 y 38 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h, especialmente en determinados momentos de la jornada.

El frío se intensificará durante el fin de semana en San Luis, con lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajo cero.
El frío se intensificará durante el fin de semana en San Luis, con lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajo cero.Gemini.

Domingo con temperaturas bajo cero y más viento

El domingo 6 llegará con una mañana muy fría. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los -2°C, por lo que se esperan heladas y registros bajo cero en distintos puntos de San Luis.

Durante la jornada, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad muy baja de precipitaciones en el noreste y las sierras centrales. En el sur provincial, en cambio, se espera que permanezca mayormente despejado.

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El viento comenzará soplando desde el este y, desde el mediodía, rotará hacia el noreste. Tendrá una intensidad leve a moderada, de entre 12 y 28 km/h, con algunas ráfagas fuertes.