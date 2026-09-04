El clima cambiará de manera marcada en San Luis durante este fin de semana. Después de un viernes con condiciones más agradables y una máxima cercana a los 19°C, el ingreso de aire frío provocará un fuerte descenso de las temperaturas, acompañado por viento y lluvias.

Según el pronóstico de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), el sábado será la jornada más inestable, con lluvias y lloviznas aisladas y la posibilidad de agua-nieve en sectores serranos.

El domingo, en tanto, comenzará con temperaturas bajo cero en varias zonas de la provincia y continuará con viento durante la tarde.

Sábado con frío, viento y lluvias: cómo estará el tiempo en San Luis

El sábado 5 de septiembre se presentará como la jornada más complicada del fin de semana. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y existe la posibilidad de lluvias y lloviznas aisladas en distintos sectores de la provincia.

En las zonas serranas, las precipitaciones podrían presentarse incluso en forma de agua-nieve, debido al marcado descenso térmico. La temperatura mínima promedio será de 2°C, mientras que las máximas rondarán los 12°C.

El viento soplará desde el sur con intensidades de entre 12 y 38 km/h, aunque las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h, especialmente en determinados momentos de la jornada.

El frío se intensificará durante el fin de semana en San Luis, con lluvias, fuertes ráfagas de viento y temperaturas bajo cero. Gemini.

Domingo con temperaturas bajo cero y más viento

El domingo 6 llegará con una mañana muy fría. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los -2°C, por lo que se esperan heladas y registros bajo cero en distintos puntos de San Luis.

Durante la jornada, el cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad muy baja de precipitaciones en el noreste y las sierras centrales. En el sur provincial, en cambio, se espera que permanezca mayormente despejado.

El viento comenzará soplando desde el este y, desde el mediodía, rotará hacia el noreste. Tendrá una intensidad leve a moderada, de entre 12 y 28 km/h, con algunas ráfagas fuertes.