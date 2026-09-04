Investigadores chilenos desarrollaron un traje con cobre y zinc para ayudar a pingüinos heridos a recuperarse más rápido .

La prenda protege las heridas causadas por la acción humana durante la etapa de cicatrización.

La iniciativa surgió de una alianza entre la ONG Conservación Humboldt, la Universidad Católica del Norte (UCN) y la empresa de innovación textil Kimba Vet.

Los investigadores adaptaron un traje que antes se usaba en cuadrúpedos para aplicarlo por primera vez a un ave silvestre .

Crean un traje de cobre para curar a pingüinos heridos: cómo es y para qué sirve

La tecnología, bautizada “Bodycobre”, ya se utilizaba en perros, gatos y otros animales domésticos. Nunca antes se había adaptado a un pingüino, una especie con hábitos y movimientos muy distintos a los de un cuadrúpedo.

El veterinario Tomás Pino explicó que muchas de las aves atendidas en los centros de rescate presentan heridas graves que requieren cirugía . El tratamiento incluye limpiezas y suturas posteriores a la intervención.

“El desafío luego era cómo tratamos esas heridas, en un animal que es silvestre, que tiene la capacidad de una gran amplitud de movimiento de cuello; se puede sacar puntos, se puede molestar la herida”, relató Pino.

Los pingüinos suelen usar el pico para acicalarse y pueden alcanzar sus propias suturas con facilidad. El traje evita que el animal se saque los puntos mientras cicatriza la herida original.

“El objetivo final es liberarlos y por lo tanto la menor cantidad de tiempo que pasen en contacto con el ser humano va a beneficiar que ese desarrollo de curación sea mucho más rápido”, agregó el veterinario.

La jefa de marketing de Kimba, Estefanía Guidotti, detalló que el cobre y el zinc eliminan bacterias, hongos y ácaros durante el proceso de recuperación de los animales tratados.

“También se genera una acción angiogénica, gracias a la acción del zinc, es un diferenciador de esta tecnología versus otra, que permite que los tejidos se recuperen más rápido”, explicó Guidotti.

Fuente: Museo de Paleontología de Ashoro (Universidad de Otago (Nueva Zelanda) Museo de Paleontología de Ashoro (Universidad de Otago (Nueva Zelanda) /EFE

Recuperan pingüinos para que puedan volver a su hábitat natural

De los cinco pingüinos que probaron el traje, cuatro presentaban heridas provocadas por el ser humano, aparentemente daños causados por redes de pesca.

Las redes de pesca abandonadas en el mar, conocidas como “redes fantasma”, figuran entre los principales riesgos para la fauna marina de la costa chilena y suelen provocar heridas profundas.

En el Centro de Conservación Humboldt, en Chile, algunos pingüinos ya lucen estos trajes rojos de cuerpo completo con la tecnología Bodycobre, que combina cobre y zinc en el tejido.

Los investigadores esperan que la prenda acelere la cicatrización de distintas heridas para que los pingüinos puedan volver cuanto antes a su hábitat natural.

El equipo detrás del proyecto evalúa ahora ampliar el uso del traje a otros centros de rescate de fauna silvestre, con el objetivo de reducir los tiempos de recuperación.

La experiencia demuestra que una tecnología textil pensada originalmente para mascotas y animales de granja puede adaptarse a la fauna silvestre y sumar herramientas de conservación.