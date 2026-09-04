Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento.

Un cambio de tiempo golpeará a toda la Patagonia entre este jueves y el fin de semana, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Una masa de aire antártico ingresará a la región con vientos intensos, nuevas nevadas y un marcado descenso de la temperatura que se profundizará hacia el sábado 5 y domingo 6.

Cómo impacta el frente frío desde el hoy

Este miércoles, un sistema de baja presión cruzó desde el centro patagónico hacia Neuquén, que tiene alerta amarilla por nevadas el sábado . A partir del jueves, la masa de aire polar avanza con fuerza.

Las zonas más afectadas por el viento y las nevadas son:

Este de Loncopué.

Este de Picunches.

Este de Ñorquín.

Oeste de Añelo.

Oeste de Pehuenches.

Sur de Chos Malal.

Sur de Minas.

Se viene un diluvio histórico este sábado 5 y domingo 6: se esperan lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 70km/h. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

En Ushuaia y Río Grande, la máxima apenas rozará los 2°C durante estos días, mientras que en el Alto Valle el viento también se hará sentir, con ráfagas cercanas a los 50 km/h.

Qué pasa el fin de semana en la Patagonia

Hacia el viernes, el frío se hace cada vez más evidente y funciona como antesala de un fin de semana todavía más duro. El sábado, algunas mínimas en Santa Cruz podrían rondar los -15°C.

El viento seguirá siendo el fenómeno más marcado, con sensación térmica muy baja en gran parte de la región. Se recomienda abrigo extremo, precaución al circular por rutas patagónicas y estar atento a los avisos meteorológicos oficiales antes de salir de viaje.

Clima en Ciudad de Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires espera un clima frío para el fin de semana con máximas entre los 12°C y 14°C y mínimas de entre 2°C y 7°C.

Si bien se espera una jornada fría, el sol aparecerá durante la mañana y tarde del domingo, ideal para hacer alguna actividad al aire libre sin olvidar el abrigo.