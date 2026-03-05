El Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 pondrá en marcha su temporada 2026 este fin de semana con el Gran Premio de Australia, donde el argentino Franco Colapinto comenzará un nuevo desafío arriba del Alpine en la primera cita del año. La categoría arrancará en Melbourne con la defensa del título por parte de Lando Norris (McLaren), campeón vigente, en el marco de una temporada que marcará el inicio de una nueva era reglamentaria. La acción se desarrollará en el tradicional Gran Premio de Australia, que se disputará en el Circuito Albert Park, escenario que forma parte del calendario desde 1996. El trazado urbano y temporal se caracteriza por su alta velocidad y por presentar varias zonas técnicas que suelen provocar incidentes, convirtiéndolo en uno de los circuitos más desafiantes del campeonato. La transmisión oficial en Argentina estará a cargo de Disney+ y Fox Sports. Estos son todos los horarios: La pretemporada finalizó en Baréin con un intenso programa de pruebas. Colapinto acumuló 352 giros y recorrió 2.452 kilómetros al mando del nuevo A526, sumando además ensayos privados en Barcelona. Su mejor registro en Sakhir fue de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly logró 1:33.421 al día siguiente, mostrando una evolución en el rendimiento del equipo. En ese contexto, Colapinto planteó un objetivo claro: “Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”, señaló el piloto de 22 años ante la prensa. El argentino aclaró que el panorama real recién aparecerá cuando todos los equipos salgan a pista en Australia y, según explicó, la diferencia con los cuatro equipos de punta parece evidente, aunque el orden detrás de ellos todavía resulta incierto. “Hay una brecha clara con los cuatro equipos de arriba, pero nadie sabe realmente dónde está cada uno. Es muy complicado tener expectativas concretas antes de ver la clasificación”, sostuvo. Colapinto destacó además el trabajo del equipo durante los ensayos y remarcó que Alpine completó todo el programa previsto antes del inicio del campeonato. “Trabajamos muy bien juntos y cubrimos todos los puntos de prueba que queríamos. Si podemos pelear en el grupo medio sería un paso adelante respecto al año pasado, así que vamos a dar lo mejor para estar cerca de los puntos”, afirmó.