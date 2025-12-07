La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin con el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputó este domingo en el el Circuito Yas Marina. En la última jornada del campeonato, Lando Norris (McLaren) se consagró campeón de la máxima categoría por primera vez.

El británico de 26 años cumplió con su cometido, llegó tercero en Abu Dhabi y sumó los puntos necesarios para ganar el campeonato por dos puntos a Max Verstappen (Red Bull), ganador en Yas Marina. Oscar Piastri (McLaren) completó el podio en el segundo lugar.

De esta forma, Norris le alcanzó para terminar primero en la categoría reina del automovilismo con dos puntos de ventaja sobre Verstappen. Norris ganó el título con 423 puntos, el belga quedó segundo con 421 puntos y Piastri quedó con 410 unidades.

En total, Norris obtuvo siete victorias y subió al podio en 18 de las 24 carreras de la temporada .

Lando Norris se consagró campeón de la Fórmula 1 por primera vez en su carrera. EFE

Colapinto en el GP de Abu Dhabi: otra vez último y sin puntos en 2025

Por su parte, Franco Colapinto finalizó en el puesto 20 tras una carrera complicada y cerró un año para el olvido con Alpine sin poder sumar puntos en el campeonato.

El argentino había tenido una sólida actuación en la práctica libre 1, donde finalizó 10°, aunque todo se vino abajo en la segunda sesión, donde terminó penúltimo solo por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

El panorama no fue mejor en la última tanda de entrenamientos, donde el pilarense volvió a quedar en la 19° posición (+1.167), únicamente por delante de Yuki Tsunoda.

GP de Abu Dabi 2025 de la F1: Franco Colapinto corre la última carrera del año.

GP de Abu Dhabi: qué había dicho Colapinto después de terminar último en la clasificación

Tras la sesión de clasificación que lo dejó en el fondo de la grilla, el argentino manifestó toda su frustración por su performance y el mal funcionamiento del vehículo.

“Hice dos track limits, la verdad no sé qué fue lo que pasó, no tenía grip atrás otra vez, estuve todo el día peleando con lo mismo, cambiamos un par de cosas y no tengo el grip que necesito, la verdad es muy difícil”, dijo.

Por otra parte, el corredor de Alpine rescató que arrancó bien en la FP1, en donde estuvo cómodo, al tiempo que destacó que de la primera práctica a la clasificación mejoró en “menos de un segundo”.

“Menos nafta y más con motor, tendría que ser mucho más rápido, por eso no entiendo que es lo que pasa, pero hay que trabajar para tener un mejor rendimiento mañana y terminar lo mejor que se pueda la carrera”, concluyó el piloto de 22 años.