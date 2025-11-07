En esta noticia Cómo verlo en vivo

Tal como se especulaba, Franco Colapinto fue confirmado este viernes por Alpine y seguirá en la Fórmula 1 durante 2026.

La confirmación de su continuidad en la categoría reina del automovilismo llegó esta mañana, a través de una publicación de la cuenta oficial de Alpine.

“¡Vamos Nene! Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo en la nueva era reglamentaria", publicaron en las redes sociales de Alpine.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

El piloto argentino fue confirmado como piloto titular de la escudería francesa Alpine de Fórmula 1 y expresó su emoción por la noticia: “Estoy muy orgulloso”.

Con 22 años, fue ratificado por Alpine con contrato para todo 2026 y acompañará al francés Pierre Gasly en el garaje de la escudería con sede en Enstone.

De esta manera, por primera vez en su carrera, Colapinto estará en una temporada de Fórmula 1 desde el arranque ya que en 2024 con Williams había corrido solo las nueve carreras finales.

“Estoy muy agradecido a Flavio y a todo el equipo por confiar en mí para impulsar al equipo hacia el futuro. Desde mi debut en la Fórmula Uno, sabía que, dadas las circunstancias, sería un gran reto mantenerme en este deporte”, expresó el piloto tras conocerse la confirmación.

“ Ha sido un camino largo y difícil, y estoy muy orgulloso de la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026, junto a Pierre, quien ha sido un gran compañero y sin duda alguien de quien seguiré aprendiendo", agregó.

“Finalmente, es muy especial y oportuno hacer este anuncio aquí en Brasil este fin de semana. Estar tan cerca de mi país natal, Argentina, y en un evento que siento como una carrera en casa, donde cuento con tanto apoyo", sostuvo Colapinto.

“Tener tantos aficionados acompañándome en este camino es la razón por la que competimos, y el próximo año, cuando se espera un reinicio en la Fórmula Uno, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar . ¡Vamos Alpine!“, cerró.

Fuente: EFE ANNA SZILAGYI

Franco Colapinto en el GP de Brasil de F1: horarios y cómo verlo en vivo este fin de semana

Este fin de semana vuelve a correrFranco Colapintoen la Fórmula 1. El piloto argentino vuelve a las pistas para disputar elGran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos.

La fecha comienza este viernes, con las primeras prácticas libres. El cronograma, en horario de Argentina:

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30 - 12.30

Clasificación Sprint: 15.30 - 16.15

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 - 12.00

Clasificación: 15.00 - 16.00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00

Cómo verlo en vivo