El equipo Audi Revolut F1 Team anunció esta semana una nueva asociación con Aleph, el unicornio argentino especializado en publicidad digital. De esta manera, Aleph se convierte en socio oficial del equipo, que se prepara para su debut en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA.

“Competir a lo largo de un calendario de 24 carreras y conectar con audiencias de todo el mundo, convirtiendo la presencia global en impacto local significativo, es una parte clave de la estrategia comercial y de relacionamiento con los fans del equipo”, destacaron desde Audi.

Una alianza clave para Audi

El equipo de Fórmula 1 afirmó que la asociación con Aleph respalda esta ambición al permitir que Audi Revolut F1 Team aborde las activaciones con un mayor nivel relevancia local, ayudando a garantizar que, cuando el equipo esté presente en mercados clave, lo haga de maneras que se sientan culturalmente conectadas y no genéricas.

Asimismo, explicó que desde la identificación de comunidades locales y puntos de entrada, hasta la amplificación de activaciones para que sean vistas y sentidas por las audiencias locales, la alianza fortalece el vínculo entre la plataforma global del equipo y las comunidades locales de fans.

Stefano Battiston, Director Comercial de Audi Revolut F1 Team, sostuvo: “Audi Revolut F1 Team se construye sobre una plataforma global, pero la relevancia es siempre local. Competimos en diferentes ciudades, culturas y comunidades de todo el mundo, y nuestra ambición es activar y generar valor en cada una de ellas de una manera que se sienta auténtica y acerque el deporte a los fans. Nuestra asociación con Aleph respalda nuestra capacidad de traducir una plataforma global de equipo conectando con los fans en sus propios términos, en sus mercados y dentro de su contexto cultural”.

Gastón Taratuta, CEO de Aleph, junto al piloto Nico Hulkenberg y el nuevo auto de Audi.

Por su parte, Gastón Taratuta, fundador y CEO de Aleph, señaló: “Audi Revolut F1 Team ofrece una plataforma global con una fuerte interacción local. El foco de Aleph está en la innovación, la agilidad y una visión ‘glo-cal’ se alinea estrechamente con Audi Revolut F1 Team, por eso esta alianza se siente tan poderosa y natural. Compartimos la emoción por el debut del equipo y esperamos involucrar a todo nuestro ecosistema -socios, clientes y colaboradores- por igual”.

Audi en la Fórmula 1

Audi hace su debut oficial en la Fórmula 1 en la temporada 2026 como equipo completo, asumiendo el control total de Sauber tras una asociación iniciada en 2022. El monoplaza R26, presentado en Berlín el 19 de enero de 2026, luce un diseño plateado con detalles en naranja y negro, adaptado a las nuevas regulaciones que enfatizan mayor potencia eléctrica (alrededor de 480 CV de un total de 1.100 CV) y combustibles sostenibles.

El equipo, ahora denominado Audi Revolut F1 Team y con sede en Hinwil, Suiza, cuenta con pilotos experimentados como el alemán Nico Hülkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto, bajo la dirección técnica de Mattia Binotto. Previo al arranque en Australia, el R26 realizó un shakedown en Montmeló el 8 de enero, marcando las primeras vueltas de Audi en pista y anticipando un aprendizaje intensivo en pretemporada.