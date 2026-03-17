A sus 44 años, Fernando Alonso dejará la Fórmula 1 después de que se lleve a cabo el Gran Premio de Japón. Justamente, se realizará el próximo 29 de marzo, siendo la tercera fecha del campeonato de la máxima categoría. No se trata de una salida definitiva, sino que temporal. Y es que luego de que la F1 pase por el Circuito de Suzuka dentro de dos semanas, luego no habrá fecha por un mes completo y esto significará una ausencia del español solo por un tiempo. Finalmente, Federación Internacional del Automóvil (FIA) señaló que esta temporada solo contará con 22 carreras. Precisamente, se cancelaron las fechas de Bahréin y Arabia Saudita, lo cual deja un hueco para el mes de abril. “El Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, informó el organismo ante los conflictos bélicos actuales. De esta manera, la suspensión impacta a todas las competencias que debían disputarse en estas sedes y fechas. A su vez, destacaron que “pese a haber considerado otras opciones, no habrá reemplazos para las pruebas canceladas en abril”. Se tratará de un receso de al menos 30 días, que durará hasta el fin de semana del 3 de mayo, día en que se corra el GP de Miami. El dos veces campeón del mundo de la Fórmula 1 llegó a Aston Martin en 2022 como piloto de pruebas y posteriormente obtuvo una plaza titular. Durante este 2026, el asturiano solamente estará afuera de las pistas por cuestiones extradeportivas en abril, tal como impactará en los demás 19 pilotos. Es más, el contrato dura hasta finales de 2026 y luego se revisará el futuro del español de casi 20 años de carrera en la categoría. No obstante, ya adelantan desde la escudería comandada por Lawrence Stroll que se viene una vinculación a largo plazo tras su retiro. Por el momento, el equipo ya apostó a contratar a Adrian Newey, el gurú de la ingeniería que obtuvo 26 títulos entre pilotos y constructores. Solamente, resta saber si Alonso será quien conduzca este diseño de monoplaza renovado con motores Honda.