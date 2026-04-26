Franco Colapinto protagonizará este domingo una exhibición callejera de la Fórmula 1 en pleno barrio de Palermo, algo que no ocurría desde hace más de una década. El joven piloto de Alpine será el eje del “Road Show Buenos Aires 2026”, una jornada que promete reunir historia, velocidad y espectáculo. Durante la exhibición, Colapinto manejará dos autos de carrera, entre ellos la réplica del Mercedes-Benz W196, la legendaria “Flecha de Plata” con la que Juan Manuel Fangio fue campeón del mundo. Uno de los momentos más esperados del día será cuando Colapinto se suba a la réplica del Mercedes-Benz W196, el monoplaza con el que Juan Manuel Fangio dominó la Fórmula 1 en las temporadas 1954 y 1955. Aquella máquina, famosa por su color plateado y conocida mundialmente como la “Flecha de Plata”, marcó una era por su diseño innovador y su superioridad técnica. La unidad que manejará Colapinto fue construida por el empresario argentino Carlos Di Forti y reproduce fielmente el modelo original. Está preparada para alcanzar velocidades cercanas a los 250 km/h, aunque durante la exhibición circulará a un ritmo controlado. A diferencia del auto de época, esta réplica cuenta con un motor Mercedes más moderno y forma parte del Museo Fangio de Balcarce. El W196 original fue protagonista de una de las etapas más exitosas de “El Chueco” de Balcarce: Mercedes-Benz compitió con este modelo entre 1954 y 1955 y consiguió 16 victorias en 20 carreras, once de ellas con Fangio al volante. La jornada del domingo comenzará temprano. Desde las 08:30, el público podrá ingresar a los sectores habilitados en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde habrá escenarios, pantallas gigantes y distintas actividades a lo largo del día. Colapinto realizará cuatro salidas sobre la Avenida del Libertador con el siguiente cronograma: El despliegue del evento implicará un importante operativo de tránsito en la zona de Palermo. El mayor impacto se dará el domingo 26, entre las 07:00 y las 18:00, con cortes totales en las siguientes arterias: Además, hasta el miércoles 29 continuará el corte de la Avenida Infanta Isabel, entre Libertador y Presidente Pedro Montt, por tareas de montaje y backstage. El vallado abarcará sectores de Plaza Seeber, Plaza Sicilia, Plaza Holanda y el Parque Tres de Febrero. Quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir la exhibición en vivo por televisión. La transmisión oficial estará a cargo de ESPN, a través de la plataforma Disney+, y comenzará a las 12:00. El evento contará además con la presencia de delegados oficiales de la Fórmula 1 y de Sky Sports, una de las señales más importantes del automovilismo europeo, lo que refuerza el carácter internacional del road show.