Ver gratis el GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: a qué hora es la clasificación y la carrera

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 llega al Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló con toda la emoción de la Fórmula 1. Este fin de semana los aficionados españoles podrán disfrutar de la acción en casa, con opciones para ver gratis la clasificación y la carrera.

La actividad comienza este sábado a partir del último entrenamiento libre. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso estarán presentes, por lo que hay gran expectativa por ambos pilotos locales. A continuación, todos los horarios, cómo seguir el evento sin pagar y los detalles clave del séptimo Gran Premio de la temporada.

Ver gratis el GP de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: a qué hora es la clasificación y la carrera EFE

Horarios del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026

El sábado 13 de junio será un día clave para la lucha por las posiciones de salida:

Entrenamientos Libres 3 (FP3) : 12:30 horas (España).

Clasificación (Q1, Q2 y Q3): 16:00 horas (España).

La sesión de clasificación sigue el formato habitual de la F1: Q1 de 18 minutos con los 22 pilotos, Q2 de 15 minutos para los 16 más rápidos y la decisiva Q3 de 10 minutos donde los 10 mejores pelearán por la pole position.

El domingo 14 de junio se disputará la carrera principal:

Carrera GP Barcelona-Cataluña: 15:00 horas (66 vueltas al circuito de Montmeló).

Estos horarios son para España peninsular. En otros países de Latinoamérica varían: por ejemplo, en México la clasificación será a las 08:00 h y en Argentina a las 10:00 h.

Cómo ver gratis el GP de Barcelona-Cataluña por TV y online

Una de las grandes noticias para los aficionados españoles es la posibilidad de ver gratis parte del evento. Con motivo del GP de casa, DAZN ofrecerá gratuitamente la clasificación y todo el fin de semana a los usuarios registrados en su plataforma. La cobertura completa también estará disponible en DAZN F1 a través de Movistar Plus+ (canal DAZN F1).

Además, Mediaset emitirá la carrera del domingo en abierto (Telecinco / Be Mad) y ofrecerá cobertura especial durante el fin de semana.

Por su parte, en Cataluña, TV3 y Esport3 contarán con programación específica y retransmitirán en abierto los Libres 3 y la clasificación del sábado, además de la carrera del domingo.

En el caso de Latinoamérica, las opciones principales son Disney+ Premium con ESPN, Fox Sports (Argentina) o Izzi y Sky Sports F1 (México), entre otras.

La situación actual del Mundial de F1

Mercedes domina la temporada 2026 de la mano del joven Andrea Kimi Antonelli (19 años), líder del campeonato con 156 puntos tras cinco victorias y seis podios en seis carreras. Le siguen Lewis Hamilton (Ferrari, 90 puntos) y su compañero George Russell (88 puntos).

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Charles Leclerc (Ferrari) ocupa la cuarta posición y busca recortar distancias. Max Verstappen (Red Bull) atraviesa un momento complicado en la séptima plaza.

En clave española, Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) intentarán brillar en casa: Alonso ha señalado que este podría ser su último GP en Montmeló ante la afición española, ya que el circuito no estará en el calendario 2027.

¿Por qué el circuito de Montmeló es tan interesante para los fanáticos?

El Circuit de Barcelona-Catalunya es un trazado completo y exigente donde la clasificación adquiere gran importancia, según indica el medio Motorsport.

Aunque ofrece más oportunidades de adelantamiento que otros circuitos europeos, salir desde las primeras posiciones facilita mucho la gestión de la carrera, especialmente por la degradación de neumáticos y las turbulencias.