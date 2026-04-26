La cuenta final del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires marca que fueron más de 600.000 personas a Palermo, según los datos del Gobierno de la Ciudad. La cifra supera el récord de asistencia de un Gran Premio de Fórmula 1: el de Adelaida (Australia, 1995), con 520.000 personas, y en la era actual, Silverstone (Inglaterra) 2025, al que asistieron 500.000 personas en los tres días del fin de semana. “Más que por mí, lo hago por los argentinos”, dijo Colapinto en la conferencia del viernes en las oficinas de Mercado Libre. Lo que para él era una forma de acercar la F1 al país y agradecer el apoyo, fue una gran demostración de escala. “Ojalá pueda venir (una carrera) en el futuro”, reconoció este domingo en la charla que tuvo como puntapié del evento, antes de las tres salidas a pista. Por si quedaban dudas, la exhibición fue una demostración de que el mercado argentino es un fuerte adepto a la máxima categoría del automovilismo mundial. Franco salió a “pista” en tres oportunidades: dos veces con un Lotus E20 con motor V8, de la “vieja escuela” en contraste con la actual era híbrida de la Fórmula 1. En el medio, hubo una sesión con una réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, el “GOAT” original. El pronóstico de llovizna fue desplazado por el viento y el sol que asomó cada vez que el argentino aceleró a fondo -y en la última salida fue tan a fondo que hubo que recurrir a un matafuegos al final de la sesión-. Franco recibió muestras de cariño y retribuyó el apoyo de la gente. Acompañado por su familia y amigos como Bizarrap, que fue clave para lograr el apoyo al ’43′ cuando buscaba sponsors, Colapinto pudo cumplir el sueño de que su abuela, que no puede viajar a las carreras de F1, lo viera arriba del auto. El evento, con una organización prolija, zonas públicas, tribunas con entradas pagas, “fan zones” con comida, merchandising, juegos, simuladores y mucho despliegue por parte de los sponsors, estuvo al nivel de la Fórmula 1. “Fue una gran oportunidad para mostrarle al mundo la pasión que tenemos por los fierros y la capacidad de la Ciudad para organizar eventos de este tipo”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Ya tenemos confirmado el MotoGP para el año que viene y queremos ir por más: que el sueño de la F1 en el Autódromo se haga realidad en poco tiempo”, agregó. Esta semana la máxima categoría confirmó la vuelta del Gran Premio de Turquía en 2027. Este año vuelve Madrid como plaza. La realidad es que la negociación de las sedes de las carreras puede llevar entre dos y cuatro años. Quienes conocen el sector señalan que una visión realista sería pensar que Buenos Aires pueda volver al calendario para fin de esta década. Eso requiere, en tanto, una inversión que puede ir de los u$s 30 a 70 millones de dólares tan sólo por el canon para formar parte de ese cronograma. En el caso de Madrid, la construcción del circuito demandó unos u$s 90 millones, mientras que se espera un impacto económico cercano a los u$s 500 millones por el fin de semana y todo lo que se mueve alrededor, comercio, servicios, transporte, turismo. Y al menos u$s 100 millones por la venta de entradas y hospitality (el área de acceso premium, que es una gran plataforma para hacer negocios). “Tu ciudad le demostró al mundo exactamente quiénes son”, reflexionó el manager de Colapinto, Jamie Campbell-Walter, tras el evento. Tanto él como su socia María Catarineu acompañaron de cerca al piloto pero también caminaron entre la gente, visitando los distintos sectores de la exhibición. “Es algo que les contaremos a nuestros hijos y nietos, un auto de Fórmula 1 atravesando la ciudad por primera vez en 14 años, conducido por uno de los nuestros”, agregó. Los integrantes del equipo de Alpine que participaron del Road Show también disfrutaron de la puesta en escena, recibieron aplausos y compartieron la experiencia con el público. En redes, Flavio Briatore, el legendario manager del equipo, también destacó la experiencia: “¡Qué día para Franco Colapinto! Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta a un evento tan increíble. ¡Nos vemos en Miami Franco, para que puedas contarme todo al respecto!”. Este lunes el piloto viajará a Estados Unidos, donde la F1 reanudará su actividad después de un mes de parate tras la suspensión de las carreras en Bahrein y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente. “Este evento nos va a dar dos décimas en Miami”, aventuró Catarineu sobre el impulso que le dará a Franco su paso por la Argentina.