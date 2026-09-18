En esta noticia Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires avanza en la propuesta de ser la próxima sede de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo internacional.

El fin de semana pasado, funcionarios del gobierno porteño viajaron a Madrid para mantener reuniones con los organizadores de la F1 y conocer de primera mano el impacto económico y turístico que genera la competencia en la capital federal.

Con el fin de convertir al deporte motor en uno de los ejes de su estrategia turística, la ciudad ya puso en marcha una renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, por una inversión de u$s 150 millones, que busca llevar al circuito a Grado 1 de la FIA, la máxima homologación necesaria para recibir a la Fórmula 1. Las obras, que lleva adelante la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A, tienen un avance superior al 60 por ciento.

“Nosotros presentamos la aplicación el año pasado ante la FIA y Liberty, que es el fondo que controla la Fórmula 1. Nos comprometimos a hacer un autódromo que cumpla todos los requisitos que debe tener la Fórmula 1”, explicó a El Cronista Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. La homologación está prevista para febrero de 2027.

Otro de los grandes eventos que se suma al calendario deportivo para abril de 2027 es el regreso del MotoGP a Buenos Aires, tras 28 años de ausencia. La última vez que la máxima categoría del motociclismo mundial compitió en la Ciudad fue en 1999.

Según el titular del Ente de Turismo, una carrera de Fórmula 1 podría generar un derrame de entre u$s 400 millones y u$s 500 millones en la Ciudad, tomando como referencia experiencias internacionales como Miami, México y, especialmente, Madrid. Para el MotoGP, en tanto, la estimación oficial es de unos u$s 150 millones de impacto económico.

La referencia española fue justamente uno de los motivos del viaje de la delegación porteña. Madrid estrenó este año su nuevo Gran Premio y el Ayuntamiento estima un impacto económico anual de 450 millones de euros, con unos 345.000 asistentes y alrededor de 8000 empleos directos.

Para Buenos Aires, además del gasto directo de los visitantes en hoteles, restaurantes, transporte y compras, hay otro activo que juega a favor y es la exposición internacional.

“No solo tienen un impacto durante 10 días por los visitantes que tenés, por el gasto que tienen esos visitantes, sino que además te pone en la grilla de una audiencia global de Fórmula 1”

El momento para intentar entrar al calendario también está atado a la disponibilidad de fechas. A comienzos de septiembre, su presidente, Mohammed Ben Sulayem, había señalado que 2027 era demasiado temprano y que 2029 o 2030 resultaban fechas más realistas, mientras que el calendario de 2028 se conocerá recién durante 2027.

La obra tendrá además una capacidad superior a la que se necesita para el MotoGP. Para la carrera de motociclismo, la Ciudad apunta a recibir unos 55.000 espectadores, mientras que el complejo quedará preparado para escalar hasta 100.000 personas o más en caso de una eventual Fórmula 1. El nuevo trazado tendrá 4,87 kilómetros, 15 curvas y una recta principal en la que los autos podrán superar los 340 km/h.

Turismo en la Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires recibió unos 2,8 millones de turistas internacionales en 2024. En 2025, la cifra se redujo a unos 2,6 millones, pero este año la Ciudad proyecta recuperar los niveles de 2024, con un crecimiento estimado del 19 por ciento.

Entre enero y julio de 2026, llegaron a la Ciudad más de 1,6 millones de visitantes extranjeros. En ese camino, Brasil se mantuvo como el principal mercado emisor, con el 22% del total, equivalente a unos 357.000 turistas. Le siguen Estados Unidos, con el 14% (219.000), y Uruguay, con el 11% (171.000). En Europa, resalta España, con 73.000 personas.