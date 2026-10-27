La ruta tendrá 7 frecuencias semanales y capacidad para 180 pasajeros por tramo.

Los vuelos internacionales desde Argentina sumarán una nueva alternativa para quienes busquen viajar al exterior y conectar con destinos turísticos de América Latina.

Una aerolínea recibió la autorización para operar un recorrido que unirá tres ciudades, entre las que destacan dos por sus playas paradisíacas.

La nueva ruta aérea, que permitirá ampliar las opciones de conectividad entre la Argentina, Costa Rica y Colombia, concretamente, se enmarca en la política de Cielos Abiertos, que busca agrandar la competencia y facilitar la llegada de nuevos operadores al mercado argentino.

Vuelos internacionales: cómo funcionará la nueva ruta entre Argentina, Costa Rica y Colombia

Mediante la Disposición 29/2026, publicada el 26 de octubre, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a Avianca Costa Rica a explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas entre San José, Bogotá y Buenos Aires .

La conexión funcionará en ambos sentidos y permitirá viajar desde la capital de Costa Rica, con una escala en Colombia, además de realizar el recorrido inverso.

La ruta tendrá 7 frecuencias semanales y capacidad para 180 pasajeros por tramo. (Foto: Shutterstock) PeopleImages

Según la información oficial, la compañía prevé comenzar a operar esta ruta en marzo de 2027, con con capacidad para 180 pasajeros.

El esquema previsto contempla siete frecuencias semanales, lo que representa una operación diaria entre los destinos incluidos en el recorrido.

Los destinos de playas paradisíacas, entre los más elegidos por argentinos

La nueva ruta busca fortalecer el intercambio turístico entre Argentina y Costa Rica que, según información oficial, se consolida como un destino cada vez más elegido por los argentinos.

Colombia queda alcanzada por esta decisión ya que Bogotá formará parte del recorrido previsto por la aerolínea.

La autorización se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Argentina y Costa Rica, especialmente en el Memorándum de Entendimiento firmado el 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se estableció un régimen de frecuencias ilimitadas para las líneas aéreas de ambos países.