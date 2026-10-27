El acertijo que desafía la lógica plantea una situación que parece imposible a primera vista: “Dos padres y dos hijos van a pescar, pescan tres peces y le toca uno a cada uno”. El desafío consiste en descubrir cómo es posible que todos reciban un pescado si, en principio, parece haber más personas que peces disponibles.

Este tipo de acertijos de lógica pone a prueba la capacidad de razonamiento y la atención a los detalles. La clave está en interpretar correctamente las relaciones familiares y evitar dar por sentado que cada vínculo mencionado corresponde a una persona diferente.

¿Cuál es el acertijo de los dos padres y dos hijos que van a pescar?

El enigma propone una salida de pesca en la que participan dos padres y dos hijos. Durante la jornada, el grupo consigue tres peces y cada integrante recibe uno. A simple vista, las cuentas no cierran: si hay cuatro personas y solo tres pescados, alguien debería quedarse sin el suyo.

Sin embargo, el planteo esconde un detalle que cambia por completo la interpretación. La expresión utilizada no necesariamente describe a cuatro individuos distintos, sino que puede referirse a personas que cumplen más de un vínculo familiar en simultaneo.

Fuente: Shutterstock Ryzhkov Oleksandr

¿Cuál es la respuesta correcta al acertijo de los tres peces?

La solución tradicional de este acertijo consiste en que participan tres personas: un abuelo, su hijo y su nieto. De esta manera, hay dos padres —el abuelo y su hijo— y dos hijos — el hijo y el nieto —, aunque el grupo está integrado por solo tres individuos.

Cada uno pesca un pez y recibe el suyo. Así, las tres personas se llevan tres pescados a casa, sin que falte ninguno.

¿Cómo se explica la solución paso a paso?

La respuesta se entiende al observar qué lugar ocupa cada integrante dentro de la familia:

El abuelo: es padre del hombre de la generación intermedia y abuelo del niño.

El padre: es hijo del abuelo y padre del nieto.

El nieto: es hijo del hombre de la generación intermedia y nieto del mayor.