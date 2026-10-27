Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires que reciben aporte estatal tendrán nuevos topes arancelarios en noviembre y diciembre de 2026.

La actualización autorizada por el Gobierno bonaerense contempla incrementos de hasta el 3% en noviembre y diciembre y establece valores máximos según el nivel educativo y el porcentaje de subvención que recibe cada establecimiento.

La medida fue comunicada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), luego de la autorización de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense.

Los nuevos valores se aplican a los aranceles de enseñanza curricular y varían según el aporte estatal, que puede ir del 40% al 100%.

Cuánto costarán los colegios privados en noviembre de 2026

Los nuevos topes corresponden al arancel mensual de enseñanza curricular para establecimientos que cobran 10 cuotas al año. Los importes máximos autorizados para noviembre son los siguientes :

Nivel inicial y primario

Con 100% de subvención estatal: $ 39.210.

Con 80% de subvención: $ 72.360.

Con 70% de subvención: $ 92.570.

Con 60% de subvención: $ 138.630.

Con 50% de subvención: $ 161.310.

Con 40% de subvención: $ 177.340.

Nivel secundario

Con 100% de subvención estatal: $ 43.230.

Con 80% de subvención: $ 81.930.

Con 70% de subvención: $ 113.670.

Con 60% de subvención: $ 167.120.

Con 50% de subvención: $ 184.380.

Con 40% de subvención: $ 230.450.

Secundaria técnica, agraria y especializada en arte

Con 100% de subvención estatal: $ 49.850.

Con 80% de subvención: $ 93.790.

Con 70% de subvención: $ 129.290.

Con 60% de subvención: $ 191.410.

Con 50% de subvención: $ 215.890.

Con 40% de subvención: $ 263.740.

Nivel superior

Con 100% de subvención estatal: $ 56.490.

Con 80% de subvención: $ 98.540.

Con 70% de subvención: $ 126.470.

Con 60% de subvención: $ 160.430.

Con 50% de subvención: $ 179.730.

Con 40% de subvención: $ 225.100.

Los valores corresponden a los máximos autorizados para cada categoría. El importe que paga cada familia depende del nivel educativo y del porcentaje de aporte estatal que recibe su institución.

Cuánto costarán las cuotas en diciembre de 2026

En diciembre se aplicará una nueva actualización de hasta el 3%. Los topes mensuales establecidos para ese mes son los siguientes:

Nivel inicial y primario

Con 100% de subvención estatal: $ 40.380.

Con 80% de subvención: $ 74.530.

Con 70% de subvención: $ 95.340.

Con 60% de subvención: $ 142.780.

Con 50% de subvención: $ 166.140.

Con 40% de subvención: $ 182.660.

Nivel secundario

Con 100% de subvención estatal: $ 44.520.

Con 80% de subvención: $ 84.380.

Con 70% de subvención: $ 117.080.

Con 60% de subvención: $ 172.130.

Con 50% de subvención: $ 189.910.

Con 40% de subvención: $ 237.360.

Secundaria técnica, agraria y especializada en arte

Con 100% de subvención estatal: $ 51.340.

Con 80% de subvención: $ 96.600.

Con 70% de subvención: $ 133.160.

Con 60% de subvención: $ 197.150.

Con 50% de subvención: $ 222.360.

Con 40% de subvención: $ 271.650.

Nivel superior

Con 100% de subvención estatal: $ 58.180.

Con 80% de subvención: $ 101.490.

Con 70% de subvención: $ 130.260.

Con 60% de subvención: $ 165.240.

Con 50% de subvención: $ 185.120.

Con 40% de subvención: $ 231.850.

A qué colegios alcanza el aumento

La actualización comprende a los establecimientos educativos de gestión privada de la provincia de Buenos Aires que reciben subvenciones estatales para afrontar parte o la totalidad de sus gastos de funcionamiento, incluidos los salarios docentes.

El porcentaje de aporte estatal es determinante para establecer el arancel máximo que puede cobrar cada institución. Por eso, dos colegios del mismo nivel pueden tener topes diferentes si reciben distintos porcentajes de subvención.

Los establecimientos que no reciben aporte estatal no están comprendidos en estos cuadros arancelarios.

Por qué se actualizaron las cuotas

La autorización llegó después de los acuerdos salariales alcanzados entre el Gobierno bonaerense y los gremios docentes. Según informó AIEPA, las instituciones habían solicitado una actualización de los aranceles ante la Dirección General de Cultura y Educación para afrontar los mayores costos.

La entidad también advirtió que las actualizaciones de las cuotas se autorizan después de que se aplican los incrementos salariales, por lo que los colegios deben cubrir temporalmente parte de esos gastos con recursos propios.