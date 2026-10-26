Las nuevas rutas ampliarán la red de la alianza Aeroméxico-Delta a 27 destinos en Estados Unidos desde Ciudad de México.

Solo pasaron 10 días de que el Gobierno de Estados Unidos levantó el veto para abrir nuevas rutas y ampliar las frecuencias de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para que Aeroméxico anunciara nuevas rutas.

La empresa mexicana no quiere perder el tiempo y, a través de su alianza con Delta Airlines lanzó tres nuevas rutas desde el AICM hacia California, Florida y Oregon, después de que el país pasó por más de un año con rutas congeladas por la Casa Blanca.

Aeroméxico realizará los vuelos con frecuencias diarias en un 737 MAX. Cortesía Aeroméxico

Las rutas estarán disponibles a partir de enero de 2027 y serán conexiones directas exclusivas de Aeroméxico.

En un comunicado, la aerolínea mexicana detalló que las tres nuevas rutas tendrán una frecuencia diaria con equipos 737 MAX 8, mismos que cuentan con un amplio sistema de entretenimiento a bordo y con capacidad para 166 pasajeros: 16 en Clase Premier, 18 en AM Plus y 132 en Cabina Turista.

Las nuevas rutas ampliarán la red de la alianza Aeroméxico-Delta a 27 destinos en Estados Unidos desde Ciudad de México.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, refirió que Estados Unidos es uno de los mercados más dinámicos, estratégicos y de alta relevancia para la conectividad internacional de México.

“La incorporación de estos destinos acerca a nuestros pasajeros a nuevas alternativas para disfrutar de una amplia oferta turística en ambos países, al tiempo que impulsamos la apertura de nuevas oportunidades de negocio e intercambio comercial”, añadió.

Las nuevas rutas conectarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el Aeropuerto John Wayn en Orange County, California (SNA); el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood en Florida (FLL) y el Aeropuerto Internacional de Portland, Oregón (PDX).

Aeroméxico pone el vuelo a destinos de placer

El objetivo es generar vuelos que generen una amplia variedad de experiencias de placer en Estados Unidos.

Por una parte, Orange County, en California, brinda acceso a más de 67 kilómetros de playas sobre la costa del Pacífico, así como a algunos de los parques temáticos más populares de Anaheim, en el sur de California, lo que incluye Disneyland.

Desde la esencia artística y las pintorescas playas de Laguna Beach hasta el puerto de Newport Beach y la tradición del surf de Huntington Beach, cada una de las comunidades costeras del condado posee un carácter distintivo, mientras que sus reconocidas zonas comerciales amplían aún más el atractivo del destino.

En segundo término, las playas de Fort Lauderdale, el Florida, su extensa red de canales y su clima cálido durante todo el año la convierten en una opción ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Además, su cercanía con Port Everglades permite a los viajeros complementar fácilmente su itinerario con una estancia en el sur de Florida antes o después de un crucero.

Finalmente, Portland combina una reconocida escena gastronómica y un carácter independiente con fácil acceso a la belleza natural del noroeste del Pacífico. Sus cervecerías artesanales y singulares vecindarios se complementan con atractivos cercanos como el río Columbia, el monte Hood y la región vinícola del valle de Willamette.

Frecuencias

Los tres vuelos tendrán una salida y una llegada al día y arrancarán operaciones de forma escalonada a partir del 11 de enero.

El primer vuelo en despegar será el de Orange County, con una frecuencia diaria que parte de la Ciudad de México a las 9:15 y llega a California a las 11:30, el vuelo de regreso partirá todos los días a las 13:00 horas.

La segunda ruta que iniciará el año entrante será la de Fort Lauderdale, Florida, el 14 de enero, con una salida diaria a las 9:35 desde el AICM, mientras que los vuelos de regreso partirán a las 15:35 horas.

Para el 21 de enero saldrá el primer vuelo hacia Portland, Oregon, a las 16:15 am y el vuelo de regreso será a las 9:30 horas, pero iniciará el 22 de enero, y también tendrá una frecuencia diaria.