El Secretariado del Frente Amplio (FA) recibió ayer a los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, por el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentó en el Parlamento de jubilación anticipada a los 60 años, con 30 años de aportes.

Tras el encuentro en la Huella de Seregni -la sede del FA- el ministro Castillo explicó que este proyecto tiene en cuenta una demanda del diálogo social y a la población más vulnerable, que llega a los 60 años y no tiene la posibilidad de continuar trabajando.

“Esto es atendiendo fundamentalmente una demanda del diálogo social, trabajo colectivo que se estaba haciendo desde allí, que se incorporó, luego 9 meses de trabajo y que estamos monitoreando desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, viendo los momentos de aplicar y darle forma a este proyecto de ley que emana”, afirmó Castillo.

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El ministro de Trabajo dijo que ahora se abre un debate en el Parlamento sobre el proyecto y a partir de esta jornada comenzará un proceso de presentación de los detalles a las organizaciones sociales.

Una “elección individual”

“Esto es una elección individual de las personas”, afirmó, por su parte, Oddone. El ministro de Economía sostuvo que las personas podrán decidir si se retiran por la causal de forma anticipada a partir de los 60, con 30 años de aportes.

El ministro Oddone detalló el criterio central del diseño del proyecto, enfocado en proteger a los sectores más vulnerables.

“Lo que nosotros nos preocupamos en el diseño es que esté contenido allí que las personas más vulnerables, o sea, el 30% más vulnerable, estén esencialmente protegidas, haciendo que sus condiciones de jubilación sean iguales o incluso en la mayoría de los casos mejores que las que tenían antes de la vigencia de la ley 20.130”, señaló. Para el resto de la población el incentivo es que trabajen hasta los 65 años.

Jubilaciones a

Oddone destacó que una persona que pierda el trabajo a los 60 años o no esté en condiciones físicas de realizarlo podrá jubilarse, siempre que tenga los años de aportes necesarios, y no como ahora, previsto para algunos colectivos.

El ministro de Economía remarcó también que la iniciativa cumple con una recomendación del diálogo social y un mandato del programa de gobierno del Frente Amplio. Además, quita incertidumbre al sistema al establecer un cambio y una actualización del sistema del suplemento solidario, que contempla a las personas más vulnerables.

Señaló que la ley actual marca la discrecionalidad del Poder Ejecutivo al interpretar el mecanismo de indexación por el Índice de Precios del Consumo (IPC), Índice Medio de Salarios (IMS) o una fórmula mixta. El nuevo proyecto quita esa discrecionalidad al establecer una fórmula general.

Oddone precisó que aquellos que se acojan al retiro anticipado a los 60 años no podrán seguir trabajando, como sí se permitirá a las personas que se jubilen a los 65 años.