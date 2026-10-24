El Aeropuerto Internacional de Ezeiza entra en uno de los períodos de mayor impacto operativo de los últimos años. Durante 18 días, hasta el 11 de noviembre , una de sus dos pistas permanecerá fuera de servicio por trabajos de modernización, y la que quede habilitada tendrá una extensión de 1850 metros, muy por debajo de los 3300 habituales.

Las obras comenzarán el domingo. No se trata de un cierre total de la terminal . Pero la pista reducida complica el despegue y el aterrizaje de los aviones de gran porte, por lo que los vuelos de largo alcance, sobre todo los que unen Buenos Aires con Europa y Estados Unidos, son los más afectados.

Ezeiza: una obra postergada durante años

Los trabajos forman parte de un plan de inversión de más de u$s 100 millones a cargo de Aeropuertos Argentina, controlada por Eduardo Eurnekian. La empresa sostiene que la intervención sobre la pista se venía postergando desde hacía cerca de diez años, y aseguró haber trabajado durante el año con las aerolíneas en una mesa de coordinación.

Ezeiza recibe hoy a 31 aerolíneas, con 55 rutas internacionales y 35 de cabotaje. El plan incluye además mejoras para los pasajeros, como una sala exclusiva para vuelos domésticos, la ampliación de las áreas de preembarque en 3.500 metros cuadrados y nuevas zonas gastronómicas y espacios para niños.

Las obras en Ezeiza comenzarán este domingo. (Foto: Argentina.gob.ar)

Qué aerolíneas cambian su operación

Según el último detalle disponible, 14 compañías dejarán de operar temporalmente en Ezeiza , mientras que otras 16 mantendrán sus servicios, aunque varias con escalas técnicas o itinerarios reprogramados. Algunos casos concretos:

Aerolíneas Argentinas mantiene sin cambios sus vuelos a Miami, Punta Cana, Cancún y Aruba. Los servicios a Madrid y Roma harán una escala en Río de Janeiro para reabastecerse.

Emirates, Air Canada y British Airways optarán por iniciar o terminar sus vuelos en ciudades vecinas, como Río de Janeiro o San Pablo, y completarán el tramo hacia Buenos Aires mediante acuerdos con compañías regionales que usan aviones más chicos.

Air Europa suspendió la venta de pasajes en la ruta Ezeiza-Madrid para el período de obras.

American Airlines reduce su operación y ajusta su conectividad con Estados Unidos.

Iberia y LATAM ya difundieron políticas de protección para sus pasajeros afectados.

Otras firmas, como Aeroméxico, Air France, Arajet, Copa, ITA Airways, KLM, Level y Plus Ultra, también tendrían que informar sus cambios.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Las aerolíneas comenzaron a notificar reprogramaciones para el período, por lo que conviene revisar el correo y la aplicación de la compañía. Algunas operarán con socios que usan aviones más chicos y que podrán seguir en Ezeiza o mudarse a Aeroparque, de modo que es clave confirmar desde qué aeropuerto sale el vuelo.

Ante cualquier cambio, cancelación o pedido de reembolso, las compañías recomiendan consultar directamente con ellas o con la agencia de viajes donde se compró el pasaje.