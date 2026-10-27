Más de 6 de cada 10 profesionales de Recursos Humanos aseguran que en las organizaciones donde trabajan no existen talleres o instancias de capacitación para prevenir el acoso laboral. El dato surge de un relevamiento de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (Adrha) realizado entre más de 500 líderes y referentes del sector.

El estudio también muestra que el problema no se limita a la falta de capacitación. En las respuestas abiertas, el acoso, la violencia y el maltrato fueron la categoría con mayor carga de evaluación negativa entre los participantes.

Entre las situaciones mencionadas aparecen referencias a abuso de poder y desprotección, además de una demanda por canales de denuncia independientes y capacitaciones sostenidas en el tiempo.

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Una deuda que excede la capacitación

El diagnóstico aparece en un contexto en el que la prevención de la violencia y el acoso laboral ya forma parte del marco internacional vigente en la Argentina.

El país ratificó en 2020 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que entró en vigor en febrero de 2022 y reconoce el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. El convenio también contempla medidas de prevención, formación y sensibilización.

En ese sentido, la ausencia de talleres no significa necesariamente que una organización carezca de protocolos, pero sí muestra que las instancias de formación para prevenir estas situaciones no están presentes en una parte importante de las empresas relevadas.

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“Este relevamiento expone de forma ineludible que la prevención del acoso y el maltrato laboral no pueden seguir tratándose como un tema periférico”, señala Luis Etchenique, coordinador de la comunidad de Diversidad e Inclusión de AdRHA.

Para el especialista, que más del 60% de los profesionales perciba como inexistentes las instancias de formación “revela una deuda estructural”.

El desafío de los canales de denuncia

El estudio también pone el foco en qué ocurre cuando una situación de maltrato ya se produjo. Entre las respuestas abiertas aparece una demanda de canales de denuncia independientes, especialmente frente a situaciones vinculadas con abuso de poder.

La existencia de un protocolo, por sí sola, no garantiza que los trabajadores recurran a él. Para Etchenique, las organizaciones deben investigar y actuar ante las denuncias, pero también garantizar que quien plantea una situación de maltrato no termine siendo perjudicado.

“Ante una situación de maltrato laboral, la organización tiene que investigar y actuar, y, además, proteger a quien lo sufre y nunca castigar a quien lo denuncia”.

El Convenio 190 de la OIT, además, establece una definición amplia de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Incluye comportamientos o prácticas inaceptables que puedan provocar daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos, incluso cuando ocurren una sola vez.

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Presentación de los resultados en el Congreso de AdRHA, con una agenda de vanguardia para la comunidad de RR.HH.

Las conclusiones completas de este relevamiento serán presentadas en el marco del 22° Congreso Nacional de AdRHA, que se llevará a cabo bajo el lema “Liderando LA RHevolución” el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 8:30 hs en el Auditorio San Agustín de la UCA (Puerto Madero, CABA).

El encuentro reunirá a más de 400 directivos y especialistas, y contará con la participación del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A lo largo de la jornada, el evento ofrecerá un espacio de actualización, networking y reflexión sobre la transformación estratégica del sector .

La agenda plenaria incluirá:

Seguridad Psicológica, Prevención y Bienestar: Espacio donde Claudia Lemos y Luján Bianchi contextualizarán los hallazgos del informe sobre acoso e infraestructura formal.

Visión estratégica y transformación: Panel institucional con la participación de autoridades nacionales.

CHROs Challenge: Experiencias de referentes ejecutivos de BIND, DIA, L’Oréal y Bayer.

Inteligencia Artificial aplicada al trabajo: A cargo de Ramiro Fernández.

Power Skills y Liderazgo: Disertación de Alejandro Lanuque.

Energía en acción en tiempos de IA: Con Pablo Pillet.

De forma complementaria, se realizarán espacios de Work Café enfocados en expectativas salariales, el futuro de las compensaciones y la gestión del clima laboral.

Las entradas y la agenda detallada se encuentran disponibles en el sitio oficial: www.adrha.org.ar .

AdRHA es una organización sin fines de lucro que promueve una visión estratégica del talento basada en la innovación, la ética y el desarrollo sostenible. Con más de 45 años de trayectoria, agrupa a más de 500 miembros líderes de Recursos Humanos de empresas nacionales e internacionales y divide su labor en 7 comunidades con más de 200 participantes cada una. Además, ofrece anualmente 3 certificaciones: Deib, Talento y NewHR.