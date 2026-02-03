VTV gratuita en febrero: el listado entero de vehículos que no deberán pagar la Verificación Técnica Fuente: Archivo

Durante febrero, un grupo específico de conductores podrá realizar la Verificación Técnica Vehicular sin costo en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida apunta a aliviar los gastos correspondientes al trámite de la VTV y garantizar que todos los vehículos circulen en condiciones seguras, independientemente de la situación económica de sus titulares.

La exención del pago no es automática para todos, ya que solo alcanza a determinados beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos y presenten la documentación correspondiente dentro de los plazos previstos.

Quiénes están exentos de pagar la VTV en CABA

La normativa vigente contempla la VTV gratuita para algunos titulares de vehículos radicados en la Ciudad. El beneficio se aplica siempre que se cumplan las condiciones exigidas.

Están exentos del pago:

Jubilados y pensionados titulares de un vehículo que cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios

Personas mayores de 65 años titulares de un vehículo que no superen el mismo tope de ingresos

Personas con discapacidad titulares del vehículo

Personas con discapacidad que no sean titulares del vehículo cuando el rodado pertenezca a padres, tutores, descendientes, cónyuges o convivientes

En todos los casos, la verificación debe realizarse dentro del calendario habitual y cumplir con los controles técnicos obligatorios.

Qué documentación se necesita para pedir la exención

Para acceder a la VTV gratuita es necesario iniciar el trámite y presentar la documentación respaldatoria. Los requisitos varían según el tipo de beneficiario.

En el caso de jubilados, pensionados y mayores de 65 años se solicita:

Copia de la cédula verde del vehículo

Título del automotor

Copia del DNI del titular

Comprobante de haberes

Kilometraje actual del vehículo

Fecha de nacimiento del titular

CUIT o CUIL

Para personas con discapacidad titulares del vehículo se requiere:

Copia de la cédula verde

Título del vehículo

Copia del DNI

Copia del Certificado Único de Discapacidad

Kilometraje del vehículo

Fecha de nacimiento

CUIT o CUIL

VTV en CABA: qué se controla a partir de este año

Al momento de realizar la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires es importante conocer cuáles son los aspectos que se controlan en las plantas habilitadas.

De tal modo, al hacer la VTV los técnicos revisan los siguientes componentes del vehículo:

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.

Sistema de dirección y tren delantero.

Sistema de frenos.

Sistema de suspensión.

Chasis.

Neumáticos.

Llantas.

Luces.

Seguridad y emergencia.

Documentación del vehículo.

Por su parte, si un vehículo no aprueba la verificación técnica, el titular dispone de un plazo de 60 días hábiles para realizar las reparaciones indicadas y regresar a la misma planta para una nueva verificación sin costo, siempre con turno previo.

En caso de solucionar el inconveniente el mismo día de la inspección, la reverificación puede realizarse en ese momento, sin necesidad de sacar turno ni pagar nuevamente. Si se supera el plazo de 60 días hábiles, será obligatorio abonar la tarifa completa y repetir la verificación.