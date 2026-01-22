Se despide el polarizado y les rechazarán la VTV a todos estos vehículos: a quiénes afecta

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que todos los conductores deben hacer anualmente para confirmar que su auto está en condiciones de circular. En la revisión se controla el estado general de los automotores y existe un grupo que quedará exento de hacer la gestión.

Cuando se realiza la VTV, los técnicos analizan el funcionamiento del auto y determinan si alguna pieza debe ser modificada para que el auto no corra riesgo cuando circula en las calles. El trámite se tiene que realizar una vez al año y es imprescindible para no contraer multas.

¿Cuáles son los autos que no tienen que hacer la VTV?

Aunque es obligatorio que todos los autos tengan la Verificación Técnica Vehicular al día y renueven la habilitación anualmente, existe un grupo de autos que no tienen que hacerla siempre y cuando cumplan una serie de requisitos.

Según indica el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos vehículos no deben hacer la VTV :

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 3 años desde su patentamiento o antes que registren 60.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al primer año de antigüedad.

¿Quiénes no deben hacer el pago de la VTV?

Para los conductores que tengan registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, existe una normativa que le permite a un grupo acceder al beneficio de no abonar la Verificación Técnica Vehicular.

Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

con vehículos con o sin adaptaciones especiales. Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.

Uno por uno: todos los requisitos para renovar la VTV

Al momento de iniciar el trámite para solicitar la actualización de la Verificación Técnica Vehicular es indispensable presentar una serie de documentos luego de sacar el turno en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día .

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada.

Al momento de presentarse en alguna de las dependencias habilitadas para hacer la VTV, se tiene que realizar el pago cuyo comprobante se descarga automáticamente. En el caso que se requiera cambiar una pieza del vehículo para su habilitación, se le informará al titular y una vez realizada la reparación, se otorgará la actualización del trámite.

¿Qué pasa si no apruebo la VTV?

Si un vehículo no aprueba la verificación técnica, cuenta con un plazo de 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas y concurrir nuevamente a la misma planta con turno a reverificar de manera gratuita.

En caso de que el usuario rechazado pueda solucionar el defecto el mismo día de realizada la verificación original para su mayor comodidad, se le podrá reverificar en la misma planta ese mismo día sin necesidad de sacar un turno y exento de pagar nuevamente el trámite.

Si se exceden los 60 días hábiles para realizar las mejoras solicitadas, deberá abonar la tarifa completa y realizar la verificación nuevamente.

Auto en la verificación técnica vehicular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa al circular con la VTV vencida?

Si un conductor tiene la Verificación Técnica Vehicular vencida es propenso a contraer una multa de tránsito.

Durante los controles, se verifica que la misma se encuentre actualizada y es obligatorio que sea renovada a tiempo.

Del mismo modo, si se produce un siniestro vial y la VTV no está al día podrían sufrirse inconvenientes mucho más importantes.