Cambia la VTV y rechazarán la Verificación Técnica a quienes no tengan este elemento clave en el interior del auto Fuente: Archivo

La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio para poder circular y uno de los puntos que puede definir si un auto aprueba o no se encuentra en el interior del vehículo y es fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Este aspecto de la VTV hace hincapié en el estado de los cinturones de seguridad, un elemento que es controlado de forma estricta y cuyo mal funcionamiento puede derivar directamente en el rechazo de la inspección.

El elemento clave que puede hacerte reprobar la VTV

Durante la Verificación Técnica Vehicular se realiza un chequeo en interior del vehículo y se evalúa que todos los sistemas de seguridad funcionen correctamente y que no presenten signos de deterioro.

Cambia la VTV y rechazarán la Verificación Técnica a quienes no tengan este elemento clave en el interior del auto Fuente: Archivo

En ese contexto, los cinturones cumplen un rol central porque son el principal dispositivo de protección para conductor y pasajeros ante un siniestro vial.

Si el cinturón no cuenta con las condiciones exigidas, el vehículo no supera la VTV y debe volver a ser presentado una vez corregida la falla.

La VTV puede resultar rechazada si se detecta alguno de estos problemas:

Cinturones que no traban o no retraen correctamente

Anclajes flojos o dañados

Cintas deshilachadas, cortadas o deterioradas

Ausencia de cinturones en plazas donde deberían estar

Fallas en los sistemas de sujeción de los asientos

Además, se controla el correcto anclaje de butacas, apoyacabezas, puertas, cerraduras, ventanillas y la visibilidad general del conductor. Todo lo que comprometa la seguridad de los ocupantes es motivo de observación o rechazo.

Qué otros controles se realizan durante la VTV

Más allá del interior del auto, la inspección técnica evalúa múltiples sistemas esenciales para la circulación segura.

Cambia la VTV y rechazarán la Verificación Técnica a quienes no tengan este elemento clave en el interior del auto Fuente: Archivo

Entre los principales puntos que se revisan en la VTV se destacan:

Alineación de ruedas delanteras , mediante placas que miden la convergencia

Sistema de frenos , evaluado con frenómetro en ambos ejes

Dirección , para detectar holguras, desgastes o roturas

Luces, bocina y limpiaparabrisas , incluyendo intensidad, alineación y funcionamiento

Suspensión , con control visual de roturas o corrosión

Parte inferior del vehículo , donde se revisa chasis, pérdidas de fluidos, escape y neumáticos

Emisión de gases , que debe ajustarse a los límites permitidos

Silenciador , tanto por estado como por nivel de ruido

Identificación del vehículo, que debe coincidir con la documentación

Cualquiera de estos ítems, si no cumple con la normativa, puede derivar en observaciones o directamente en una VTV rechazada.

Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires en 2026

Desde el 16 de enero de 2026, rigen nuevos valores para la VTV en territorio bonaerense. Las tarifas oficiales son: