La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio para poder circular y uno de los puntos que puede definir si un auto aprueba o no se encuentra en el interior del vehículo y es fundamental para garantizar la seguridad de los pasajeros.
Este aspecto de la VTV hace hincapié en el estado de los cinturones de seguridad, un elemento que es controlado de forma estricta y cuyo mal funcionamiento puede derivar directamente en el rechazo de la inspección.
El elemento clave que puede hacerte reprobar la VTV
Durante la Verificación Técnica Vehicular se realiza un chequeo en interior del vehículo y se evalúa que todos los sistemas de seguridad funcionen correctamente y que no presenten signos de deterioro.
En ese contexto, los cinturones cumplen un rol central porque son el principal dispositivo de protección para conductor y pasajeros ante un siniestro vial.
Si el cinturón no cuenta con las condiciones exigidas, el vehículo no supera la VTV y debe volver a ser presentado una vez corregida la falla.
La VTV puede resultar rechazada si se detecta alguno de estos problemas:
- Cinturones que no traban o no retraen correctamente
- Anclajes flojos o dañados
- Cintas deshilachadas, cortadas o deterioradas
- Ausencia de cinturones en plazas donde deberían estar
- Fallas en los sistemas de sujeción de los asientos
Además, se controla el correcto anclaje de butacas, apoyacabezas, puertas, cerraduras, ventanillas y la visibilidad general del conductor. Todo lo que comprometa la seguridad de los ocupantes es motivo de observación o rechazo.
Qué otros controles se realizan durante la VTV
Más allá del interior del auto, la inspección técnica evalúa múltiples sistemas esenciales para la circulación segura.
Entre los principales puntos que se revisan en la VTV se destacan:
- Alineación de ruedas delanteras, mediante placas que miden la convergencia
- Sistema de frenos, evaluado con frenómetro en ambos ejes
- Dirección, para detectar holguras, desgastes o roturas
- Luces, bocina y limpiaparabrisas, incluyendo intensidad, alineación y funcionamiento
- Suspensión, con control visual de roturas o corrosión
- Parte inferior del vehículo, donde se revisa chasis, pérdidas de fluidos, escape y neumáticos
- Emisión de gases, que debe ajustarse a los límites permitidos
- Silenciador, tanto por estado como por nivel de ruido
- Identificación del vehículo, que debe coincidir con la documentación
Cualquiera de estos ítems, si no cumple con la normativa, puede derivar en observaciones o directamente en una VTV rechazada.
Cuánto cuesta la VTV en la Provincia de Buenos Aires en 2026
Desde el 16 de enero de 2026, rigen nuevos valores para la VTV en territorio bonaerense. Las tarifas oficiales son:
- Vehículos hasta 2.500 kg: $ 97.057,65
- Vehículos de más de 2.500 kg: $ 174.703,77
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kg: $ 58.234,59
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kg: $ 87.351,89
- Motos de más de 50cc y hasta 200cc: $ 38.823,06
- Motos de más de 200cc y hasta 600cc: $ 58.234,59
- Motos de más de 600cc: $ 77.646,12