La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en la Provincia de Buenos Aires y desde el viernes 16 de enero tiene un nuevo precio. El ajuste, publicado en el Boletín Oficial, representa un incremento del 21,8% respecto de la tarifa anterior.

¿Cuánto cuesta la VTV desde enero de 2026?

Autos hasta 2.500 kilos: $ 97.000

Motos: $ 38.800

Vehículos de más de 2.500 kilos: $ 174.604

Remolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $ 58.201

Remolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $ 87.302

Este aumento impacta en miles de conductores que deben renovar la verificación para evitar sanciones.

¿Por qué es obligatoria la VTV?

La VTV garantiza que el vehículo cumpla con normas de seguridad vial y emisiones contaminantes. Durante el control se revisan:

Frenos

Luces y señalización

Dirección y suspensión

Neumáticos

Cinturones de seguridad

Chasis y carrocería

Emisión de gases y niveles de ruido

Circular sin la VTV vigente puede derivar en multas elevadas, retención del vehículo y problemas con el seguro en caso de accidente.

Requisitos para hacer la VTV

DNI y licencia de conducir vigentes

Seguro del vehículo

Cédula verde o azul (o rosa en caso de moto)

Título de propiedad

Correo electrónico válido para recibir el turno y la boleta

Matafuegos, balizas y botiquín en el vehículo

Cinturones abrochados

Consejos para evitar multas