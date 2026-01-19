En esta noticia
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para circular en la Provincia de Buenos Aires y desde el viernes 16 de enero tiene un nuevo precio. El ajuste, publicado en el Boletín Oficial, representa un incremento del 21,8% respecto de la tarifa anterior.
¿Cuánto cuesta la VTV desde enero de 2026?
- Autos hasta 2.500 kilos: $ 97.000
- Motos: $ 38.800
- Vehículos de más de 2.500 kilos: $ 174.604
- Remolques y acoplados hasta 2.500 kilos: $ 58.201
- Remolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $ 87.302
Este aumento impacta en miles de conductores que deben renovar la verificación para evitar sanciones.
¿Por qué es obligatoria la VTV?
La VTV garantiza que el vehículo cumpla con normas de seguridad vial y emisiones contaminantes. Durante el control se revisan:
- Frenos
- Luces y señalización
- Dirección y suspensión
- Neumáticos
- Cinturones de seguridad
- Chasis y carrocería
- Emisión de gases y niveles de ruido
Circular sin la VTV vigente puede derivar en multas elevadas, retención del vehículo y problemas con el seguro en caso de accidente.
Requisitos para hacer la VTV
- DNI y licencia de conducir vigentes
- Seguro del vehículo
- Cédula verde o azul (o rosa en caso de moto)
- Título de propiedad
- Correo electrónico válido para recibir el turno y la boleta
- Matafuegos, balizas y botiquín en el vehículo
- Cinturones abrochados
Consejos para evitar multas
- Verifica la fecha de vencimiento con anticipación
- Reserva turno online para evitar demoras
- Cumple con los requisitos técnicos antes de presentarte