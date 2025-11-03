La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que los conductores deben hacer de forma periódica para controlar el estado mecánico y la emisión de gases contaminantes de los vehículos.

Su objetivo es constatar la situación mecánica de autos, motos y camiones, para que puedan circular en condiciones seguras y mantener la seguridad vial , reduciendo así los riesgos para la vía pública .

El precio del control técnico varía según la jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) alcanza los $ 63.453 para autos de 2.500 kilos y $ 23.858 para las motos de baja cilindrada . Mientras que en la provincia de Buenos Aires cuesta $ 79.640 en vehículos de hasta 2.500 kilos y $ 31.856 en las motos de más de 50cc y hasta 200cc.

No contar con este documento actualizado es motivo de contraer una infracción. No obstante, e xiste un grupo de personas que podrá acceder a un beneficio exclusivo en el territorio bonaerense: tener un descuento del 50% en el pago total del trámite. ¿Quiénes pueden recibir este beneficio y dónde?

Cómo acceder al 50% de descuento en la VTV en Buenos Aires

Para poder acceder al beneficio en la Provincia de Buenos Aires, las personas no podrán superar el equivalente a dos veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el cual en noviembre 2025 pasará a ser $ 322.000.

El beneficio está destinado especialmente a los jubilados y pensionados que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, en CABAun jubilado que tiene un ingreso menor a dos salarios mínimos y que realiza la inspección con un auto de hasta 2500kg pagaría $31.726,50 en vez de $63.453.

Qué se necesita para acceder a la VTV con la bonificación del 50%

Las personas que deseen aplicar para aprovechar el beneficio que les permite abonar solamente el 50% del valor total de la Verificación Técnica Vehicular, deberán cumplir con una serie de requisitos y presentar la siguiente documentación:

La titularidad del vehículo a verificar.

La constancia de vigencia de la VTV.

El último recibo de haberes.

¿Qué se revisa durante la VTV?

Durante la inspección técnica, los mecánicos revisan una serie de puntos críticos para determinar si el vehículo cumple con las condiciones de seguridad y emisiones permitidas:

Qué controla la VTV en los autos

En los automóviles, se revisan los siguientes ítems:

Elementos de seguridad y emergencia

Luces reglamentarias

Identificación

Sistema de frenos

Sistema de dirección y tren delantero

Sistema de suspensión

Chasis

Neumáticos

Llantas

Contaminación ambiental

Qué controla la VTV en las motos

En el caso de las motos, se controlan estos aspectos: