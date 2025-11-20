La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular en todo el territorio nacional y debe renovarse de manera periódica para garantizar que el conductor cumpla con las condiciones psicofísicas necesarias para manejar de forma segura.

Sin embargo, a medida que aumenta la edad, los requisitos para renovar el registro se vuelven más estrictos y pueden incluir evaluaciones adicionales. Esto genera dudas sobre cuál es el límite de edad para seguir conduciendo.

¿Cuánto tiempo dura la licencia de conducir según la edad?

A pesar de no haber una edad límite para obtener el carnet de conducir, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) estableció nuevos plazos de vigencia según la edad del conductor y la categoría del vehículo:

Menores de 21 años : vigencia de 5 años, solo para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).

: vigencia de 5 años, solo para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola). De 21 a 65 años : validez de 5 años, sin necesidad de renovación en ese tiempo.

: validez de 5 años, sin necesidad de renovación en ese tiempo. De 65 a 70 años : renovación cada 3 años.

: renovación cada 3 años. Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para renovar la licencia de conducir?

Uno de los cambios más relevantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la obligación de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin importar la edad del conductor.

El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista se encargará de cargar los resultados en el sistema, lo que permite aprobar la renovación de forma inmediata.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.

¿Cómo renovar la licencia de conducir de manera digital en Mi Argentina?

El trámite se puede realizar de forma completamente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de ir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:

Acceder a la sección “Renovación y/o ampliación de licencia”.

Confirmar los datos personales y pagar las boletas correspondientes.

Seleccionar los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos necesarios.

Esperar que el prestador cargue los resultados al sistema.

Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.

¿Cuáles son las características de la nueva licencia de conducir digital?

La Licencia Nacional de Conducir ahora se presenta en un formato completamente digital, accesible a través de la aplicación Mi Argentina.

Este documento incluye un diseño renovado y un código QR dinámico que se actualiza cada 24 horas, permitiendo verificar en tiempo real la validez del carnet y el estado psicofísico del titular, incluso en áreas sin señal o conexión a internet.

El formato físico sigue estando disponible de manera opcional, aunque con un costo adicional . En ambos casos, la validez legal es la misma y la fecha de vencimiento es idéntica a la que aparece en la versión electrónica.

Las personas que no hagan este trámite obligatorio perderán su licencia de conducir en noviembre: quiénes están afectados

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en noviembre 2025?

Para noviembre 2025, los valores actualizados en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes: