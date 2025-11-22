VTV rechazada: cuánto tiempo hay para volver a hacerla y quiénes tienen que pagarla dos veces Fuente: Archivo

Todos los años las personas que cuentan con un auto, camioneta, camión o moto deben realizar la Verificación Técnica Vehicular para certificar que el rodado se encuentra en condiciones aptas de poder circular. Sin embargo, puede suceder que la VTV sea rechazada y en esos casos se debe volver a hacer.

De tal modo, cuando la VTV no es aprobada se otorga un plazo para el que el dueño del vehículo haga las reparaciones necesarias y el trámite quede finalizado. No obstante, si pasado ese período de tiempo no se hicieron los arreglos del caso en el auto, se tendrá que realizar todo el proceso desde cero.

De cuánto es el plazo para volver a hacer la VTV

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la normativa vigente establece que cuando una Verificación Técnica Vehicular es rechazada, el titular del automotor tiene un período de 60 días para efectuar los arreglos sin tener que pagar nuevamente por el trámite.

Ahora bien, en el caso que se superen los 60 días y no se haya solicitado un nuevo turno en la misma planta para presentar el vehículo con las reparaciones hechas, el trámite se perderá y se volverá a tener que pagar la tarifa completa.

Si esto ocurre, la VTV se deberá “pagar dos veces” ya que en la primera instancia quedó desaprobada y no se presentó dentro de los 60 días posteriores y, por consiguiente, se tendrá que hacer todo el trámite de nuevo.

¿Qué se controla en la Verificación Técnica Vehicular?

Cuando se realiza la Verificación Técnica Vehicular el personal especializado de las plantas controladoras revisan diferentes aspectos tanto del funcionamiento y como de la seguridad de los vehículos.

De tal modo, en la VTV se revisan los siguientes componentes:

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.

Sistema de dirección y tren delantero.

Sistema de frenos.

Sistema de suspensión.

Chasis.

Neumáticos.

Llantas.

Luces.

Seguridad y emergencia.

Documentación del vehículo.

¿Cuánto sale hacer la VTV?

Los costos de la Verificación Técnica Vehicular no son iguales para todos los tipos de vehículos y tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, el valor cambia.

Actualmente, hacer el trámite de la VTV en CABA y en PBA tiene los siguientes precios:

Precio de la VTV en CABA

Autos: $ 63.453

Motos: $ 23.858

Precio de la VTV en PBA