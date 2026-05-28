En esta noticia Expertos advierten por la dificultad del rescate

Equipos de rescate trazan este jueves en Laos un plan para sacar de una cueva parcialmente inundada a cinco mineros hallados la víspera con vida tras más de una semana atrapados en la cavidad, ubicada en una zona remota de la región central del país, mientras continúan la búsqueda de otros dos.

“Se necesita un gran número de tanques de oxígeno mientras se realizan los preparativos para la misión de rescate”, apunta en redes sociales un grupo de buzos tailandeses que participan en el operativo, en el que también de emplean bombas y mangueras para drenar la mayor cantidad posible de agua del interior de la cueva.

Los siete atrapados, originarios de la provincia de Xaisomboun (centro de Laos), entraron a la cueva el 20 de mayo cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y varios deslizamientos de tierra bloquearon la entrada, señaló el medio Vientiane Times.

La cueva sufrió inundaciones y deslizamientos de tierra (Fuente: EFE / Facebook de Jakkrit Tangtang). Fuente: Jakkrit Tangtang en Facebook EFE / Facebook de Jakkrit Tangtang

El miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas se desconoce de momento.

Los cinco localizados, todos hombres, se encuentran en aparente buen estado de salud, tal y como afirmaron ellos mismos en un vídeo publicado por los rescatistas.

“Seguimos buscando a las otras dos personas, ya que llegaron en grupos diferentes y en momentos distintos”, apuntó el rescatista Chakkit Taengtang en Facebook.

Expertos advierten por la dificultad del rescate

Uno de los primeros buzos en llegar ayer a la cámara de la cueva donde se refugian los cinco mineros fue el finlandés Mikko Paasi, quien en 2018 ya participó en un operativo similar para rescatar a doce niños y a su entrenador de fútbol, que quedaron atrapados en una cueva del norte de Tailandia.

Paasi indicó anoche que, junto a un compañero, iba a realizar una nueva inmersión para “llevar más suministros a los mineros” con el objetivo de que estos “recuperen fuerzas y estén listos para salir”, aunque advirtió de la dificultad de la misión, al tener que sortear “cientos de metros de constantes obstáculos, inundaciones y peligro de derrumbe”.

Imágenes compartidas difundidas por los rescatistas muestran a los espeleólogos avanzando por estrechos pasadizos inundados y cubiertos de lodo.