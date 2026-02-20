La Verificación Técnica Vehicular es un trámite obligatorio que todos los conductores deben tener al día en sus vehículos y no contar con ella es motivo de infracción. La provincia de Buenos Aires produjo un aumento en el valor de las multas de tránsito y quienes no tengan la VTV al día deberán pagar un importe que supera el millón y medio de pesos. En este sentido, la multa por no tener la Verificación Técnica Vehicular al día en la provincia de Buenos Aires es de entre 300 a 1000 puntos de U.F (Unidad Fija), cuyo valor se establece en relación al precio de un litro de nafta. Según indica la normativa vigente de la provincia de Buenos Aires, el costo de la infracción por no tener la Verificación Técnica Vehicular al día va de 300 a 1000 puntos de Unidad Fija. Actualmente, el costo de la U.F es de $ 1807. Esto, por su parte, significa que el valor de la multa por circular sin la VTV o con vencida puede ir desde $ 542.100 a $ 1.807.000, por lo que tenerla actualizada es fundamental para evitar inconvenientes. Luego de la última actualización, el costo de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires se estableció en la siguiente escala: Tras la última actualización, los precios de las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires quedaron asignadas con los siguientes valores para los infractores: