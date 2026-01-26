La Ley Nacional de Tránsito 24.449 en Argentina indica que los autos que circulen por la vía pública tienen que llevar encima diferentes objetos de seguridad. En caso de no tenerlos, podrían recibir severas multas.

Justamente, es posible que las autoridades que hacen la Verificación Técnica Vehicular (VTV) revisen cada vehículo de forma exhaustiva para confirmar que tienen estos elementos de seguridad.

¿Qué elemento hay que tener en el auto para no ser multado?

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece que todos los vehículos automotores deben circular equipados con un matafuegos en condiciones óptimas. Este elemento resulta esencial para controlar un principio de incendio o asistir en caso de siniestro vial.

Para los autos particulares (categorías M1 y N1 de uso común), se exige un matafuegos portátil de polvo ABC con capacidad mínima de 1 kg.

Además, debe estar fabricado, mantenido y revisado periódicamente de acuerdo con las normas IRAM vigentes (principalmente las relacionadas con extintores portátiles y su homologación), lo que incluye contar con el sello correspondiente y control de carga actualizado para evitar multas o problemas en inspecciones.

Mantenerlo en buen estado y accesible, preferentemente fijado y al alcance del conductor, es clave para garantizar su efectividad en una emergencia.

El monto de la multa por infringir esta norma

No llevar el matafuegos obligatorio, tenerlo vencido o con carga insuficiente constituye una infracción grave según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Esto puede derivar en multas que oscilan entre 30 y 100 unidades fijas (UF), dependiendo de la gravedad y las circunstancias detectadas por el agente.

En la Provincia de Buenos Aires, con el valor actual de la UF establecido en $ 1807 (vigente en enero de 2026), la sanción económica puede variar aproximadamente entre $ 54.210 (mínimo) y $180.700 (máximo). En algunos casos, si se considera una falta más severa o reiterada, el monto podría ser aún mayor.

¿Qué elementos de seguridad son obligatorios en el auto?

La Ley Nacional de Tránsito detalla que es necesario llevar estos elementos de seguridad dentro del auto: