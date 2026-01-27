Circular sin patente es una de las infracciones de tránsito más graves en Argentina y puede terminar en una multa millonaria, el secuestro del vehículo e incluso la inhabilitación para conducir.

Ante el aumento de casos detectados en rutas y ciudades, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recordó cuáles son las sanciones vigentes y en qué situaciones está permitido circular sin chapa metálica.

¿Por qué circular sin patente es una infracción grave?

La Ley Nacional de Tránsito establece que todos los vehículos deben llevar la chapa patente colocada de forma visible, legible y en el lugar correspondiente, sin ningún tipo de aditamento. Se debe tener en cuenta que taparla, adulterarla o retirarla intencionalmente también constituye una falta grave.

Desde Seguridad Vial explican que la patente es clave para la identificación del vehículo, la prevención de delitos y el control ante siniestros viales. Por eso, circular sin ella no es considerada una falta menor.

¿De cuánto es la multa por circular sin patente?

Según la normativa vigente, circular sin patente o con chapas adulteradas puede implicar multas de hasta $ 1.800.000, aunque el monto final depende de la jurisdicción donde se cometa la infracción.

En 2025, la ANSV sancionó a 7.235 conductores por esta falta en rutas y autopistas del país. Además de la multa económica, el vehículo puede ser retenido hasta que se regularice la situación.

¿Pueden sacarte la licencia por esta infracción?

Al tratarse de una infracción grave, circular sin patente puede derivar en sanciones adicionales, como la retención de la licencia de conducir, especialmente si el conductor reincide o si se detecta intención de evadir controles, por ejemplo, ocultando la chapa para evitar multas por exceso de velocidad.

¿Cuáles son las excepciones para circular sin patente?

La ley contempla excepciones muy puntuales. Solo se permite circular sin chapa metálica en caso de:

Robo o hurto de la patente

Pérdida o deterioro de la chapa

En estos casos, el vehículo debe contar con una patente provisoria de papel oficial, emitida por la autoridad competente, con una vigencia máxima de 60 días. No está permitido circular con patentes impresas de forma casera.

¿Qué dice la normativa nacional sobre la patente?

La regulación exige que todos los vehículos tengan sus chapas colocadas correctamente y cumplan con las características definidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor (DNRPA).

Si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

¿Por qué Seguridad Vial refuerza los controles?

Desde la ANSV advierten que retirar o esconder la patente para evitar sanciones es una conducta cada vez más frecuente y una de las que demuestra mayor desapego por las normas de tránsito.

Además de dificultar la identificación del vehículo, esta práctica pone en riesgo la seguridad vial y el funcionamiento de los sistemas de control. Por eso, los operativos se intensificaron en todo el país.

Circular sin patente no solo puede costar hasta $ 1.800.000, sino que también expone al conductor a sanciones más severas. La identificación del vehículo es una obligación básica que no admite excusas.