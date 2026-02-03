El tránsito porteño arrancó 2026 con controles más firmes, más cámaras activas y un sistema de sanciones que obliga a los conductores a manejar con más cuidado.

Aunque no hubo aumentos recientes, los valores siguen altos y las faltas graves ya superan cifras millonarias. En la Ciudad, todas las penalidades se calculan con la Unidad Fija (UF), un parámetro que cambia dos veces por año, según el precio de la nafta premium.

Hasta el 2 de marzo de 2026, cada UF cuesta $ 798,51, valor que se mantiene desde septiembre pasado.

Ese importe, que parece menor cuando se lo ve aislado, dispara las sanciones más duras del Código de Tránsito.

La multa más cara de CABA: cuándo puede superar los $ 3 millones

Entre todas las infracciones vigentes, hay una que se ubica en la cima por su riesgo extremo: conducir a más de 140 km/h dentro de la Ciudad. Esta conducta se sanciona con un mínimo de 400 UF y un máximo de 4.000 UF. Con el valor actual, la penalización puede llegar a $ 3.194.040.

El monto final siempre lo define un controlador de faltas, que puede aumentar la sanción si detecta reincidencia o una maniobra riesgosa.

A esa velocidad, especialistas en seguridad vial destacan que la distancia de frenado crece de forma crítica y que el conductor pierde casi por completo la capacidad de reacción. Por ese motivo, además de la multa económica, esta falta resta varios puntos del scoring y puede derivar en la suspensión inmediata del registro.

Precios de multas en CABA hasta marzo de 2026: los valores actualizados

Mientras se espera la próxima actualización de la UF en marzo, estas son las sanciones que rigen hoy en la Ciudad:

Pasar un semáforo en rojo

El castigo va desde $ 239.553 y puede llegar a $ 1.197.765 cuando hay riesgo directo para peatones o cruces congestionados.

Ocultar o manipular la patente

Alterar la chapa para evitar controles o cámaras cuesta $ 798.510.

Usar el celular al manejar

La multa base es de $ 79.851, pero sube a $ 159.702 si el conductor escribe o envía mensajes mientras maneja.

Obstruir rampas o paradas de colectivo

Estacionar en espacios para personas con movilidad reducida o en paradas del transporte público cuesta $ 239.553.

No usar cinturón o circular con la VTV vencida

Ambas infracciones tienen un valor de $ 79.851.

Descuentos y excepciones: qué multas se pueden pagar con rebaja

La Ciudad mantiene el beneficio del pago voluntario, que ofrece un 50% de descuento para infracciones leves si se abonan dentro del plazo de notificación.

Sin embargo, las faltas consideradas graves –como el exceso de velocidad extremo– no suelen acceder a este beneficio, debido al riesgo que implican para la seguridad vial.