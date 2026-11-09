El papa León XIV en el Palacio Libertad, donde llamó a defender la democracia, a “convivir en las diferencias” y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

Comenzó este domingo la histórica visita de León XIV a la Argentina, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. El Papa arribó a las 16.33 al Aeroparque Jorge Newbery y fue recibido por Javier Milei.

Hoy lunes 9 de noviembre será feriado nacional y el Pontífice tendrá una agenda intensa en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A las 9.15, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con el personal y las personas asistidas. Luego, a las 11.30 celebrará una misa multitudinaria, abierta al público, en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Por la tarde, a las 16.10, participará del encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 encabezará un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín.

La jornada cerrará con las Vísperas junto al Episcopado en la Catedral Metropolitana, seguidas de una cena con los obispos.

La de León XIV es la primera visita de un papa en 39 años. La última fue la de Juan Pablo II en abril de 1987, y Francisco, el primer pontífice argentino, nunca regresó durante su pontificado.

El recorrido incluye Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde habrá una misa frente a la basílica de la patrona del país. La agenda combina misas multitudinarias, encuentros políticos y actos pastorales. La gira continuará luego en Perú.

Seguí la cobertura minuto a minuto de El Cronista.

Los fieles ya aguardan por la llegada del Papa a Don Orione El papa León XIV visitará el Cottolengo Don Orione a las 09:15 horas este lunes, como parte de su vaje oficial. A escasas horas de su llegada al conurbano bonaerense (Claypole, Almirante Brown), ya se observan fieles a lo largo de todo el camino que hará el Sumo Pontífice. Con un fuerte operativo policial, las zonas que llevan al Cottolengo comienzan a recibir a las primeras personas que se acercarán a saludar a León en Lavallol y camino negro.