León XIV saluda a los fieles desde el Papamóvil.

El papa León XIV realizará su recorrido en el Papamóvil durante su visita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del encuentro con jóvenes previsto para el martes 10 de noviembre.

El trayecto comenzará sobre la avenida Intendente Bullrich y finalizará en el Monumento de los Españoles, ubicado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Además, el Gobierno porteño confirmó los horarios del evento y habilitó distintos puntos de ingreso y egreso para organizar la llegada de los fieles.

Visita del papa León XIV: cuál será el recorrido del Papamóvil en Buenos Aires

Según el cronograma oficial, el martes 10 de noviembre el Sumo Pontífice llegará al Monumento de los Españoles a las 20.15, después de realizar una recorrida en el Papamóvil desde la avenida Intendente Bullrich hasta el predio ubicado en Palermo.

Papa León XIV entre la gente. Fuente: Shutterstock Riccardo De Luca - Update

El encuentro estará dedicado a los jóvenes y contará con música, testimonios y momentos de oración. La actividad comenzará varias horas antes de la llegada del Papa y tendrá diferentes propuestas para quienes se acerquen a participar.

El cronograma previsto para la jornada es el siguiente:

12 h: apertura de puertas.

16 a 20.15 h: presentaciones musicales y animación.

20.15 h: llegada de León XIV y recorrido en el Papamóvil desde avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles.

21.30 h: finalización del encuentro.

Cuáles son los ingresos habilitados para ver al Papa León XIV

Las autoridades establecieron ocho puntos de acceso para organizar la circulación de los asistentes. Algunos estarán disponibles para el público general, mientras que otros también permitirán el ingreso de personas que cuenten con inscripción mediante código QR.

Los accesos habilitados serán:

Avenida Sarmiento y avenida Santa Fe.

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe, para inscriptos con QR y público general.

Ortega y Gasset y avenida Luis María Campos.

Avenida Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Avenida Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier, para inscriptos con QR y público general.

Por dónde se podrá salir del encuentro en el Monumento de los Españoles

Para facilitar la desconcentración una vez finalizada la actividad, también se establecieron tres puntos de egreso que permitirán abandonar el predio y continuar hacia la avenida Luis María Campos.

Las salidas estarán ubicadas en:

Gorostiaga hacia avenida Luis María Campos.

Maure hacia avenida Luis María Campos.

Avenida Dorrego hacia avenida Luis María Campos.

De esta manera, quienes concurran al encuentro del martes podrán organizar su llegada y salida con anticipación, teniendo en cuenta los accesos habilitados y el horario previsto para la recorrida del Papamóvil.