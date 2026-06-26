Viajar al exterior con el documento equivocado puede impedir el cruce de una frontera, incluso si el DNI pertenece legítimamente a su titular. Aunque la medida está vigente desde hace varios años, todavía existen dudas sobre cuáles son los documentos habilitados para salir y regresar a la Argentina.

La normativa alcanza especialmente a quienes viajan a países del MERCOSUR y Estados Asociados, donde en muchos casos no es obligatorio presentar pasaporte. Sin embargo, no todas las versiones del DNI argentino son aceptadas como documento de viaje, por lo que conviene verificar el ejemplar antes de planificar una salida del país.

Qué ejemplares del DNI ya no sirven para salir ni ingresar a la Argentina

Desde el 1° de noviembre de 2016, los DNI confeccionados manualmente dejaron de ser válidos como documento de viaje para egresar del país hacia los Estados Parte del MERCOSUR y los Estados Asociados.

Esto significa que ya no pueden utilizarse los siguientes ejemplares :

DNI de tapa verde confeccionado manualmente.

DNI bordó confeccionado manualmente para mayores y menores de edad.

Libreta celeste de niños y niñas confeccionada manualmente.

En cambio, sí están habilitados para viajar el DNI libreta celeste confeccionado digitalmente, el DNI tarjeta en cualquiera de sus versiones y el pasaporte vigente, según el destino elegido.

En qué países se puede viajar con DNI y cuándo es obligatorio el pasaporte

Los argentinos pueden ingresar y salir utilizando el DNI habilitado cuando viajan a los países del MERCOSUR y Estados Asociados.

Entre ellos se encuentran:

Brasil.

Paraguay.

Uruguay.

Bolivia.

Chile.

Colombia.

Ecuador.

Perú.

Venezuela.

Para viajar al resto del mundo, la documentación exigida es el pasaporte vigente, ya que el DNI no es válido como documento de viaje fuera de esos destinos.

Qué documentación necesitan los menores para viajar al exterior

Además del documento válido para viajar, los menores de 18 años, sean argentinos o extranjeros residentes en el país, deben cumplir requisitos adicionales establecidos por la Dirección Nacional de Migraciones.

Si el menor viaja con ambos padres, deberá acreditarse el vínculo mediante la partida de nacimiento o la libreta de matrimonio. Cuando viaje con uno solo de ellos, será necesario presentar la autorización del otro progenitor.

En los casos en que el menor viaje solo o acompañado por un tercero, la autoridad migratoria exigirá una autorización firmada por ambos padres para permitir la salida del territorio argentino. Cumplir con esta documentación es indispensable para evitar inconvenientes al momento de cruzar la frontera.