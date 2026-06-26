En la antesala de las vacaciones de verano, los alumnos de México tendrán la posibilidad de disfrutar de un nuevo fin de semana largo antes de que concluya junio.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México mantiene actualizado el calendario de feriados, días festivos y jornadas de receso, y entre ellos figura una nueva suspensión de las actividades escolares durante los últimos días del corriente mes.

Con las vacaciones de julio a la vuelta de la esquina y en medio del Mundial del Fútbol de la FIFA 2026, la atención de los más jóvenes se encuentra posicionada en concluir un nuevo ciclo lectivo.

Confirman un nuevo descanso obligatorio para el viernes 26 de junio en México. (Foto: Archivo)

Confirman un nuevo fin de semana largo antes de julio: quedan suspendidas las clases el viernes 26 de junio

El calendario del ciclo lectivo 2025-2026 que mantiene fijado la SEP contempla un fin de semana largo de 3 días a fines de junio para los alumnos del territorio azteca.

El receso que tendrán los estudiantes de todo el país se produce en el marco de la jornada del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Se tratan de eventos educativos que tienen como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

Las vacaciones de verano en México darán comienzo el próximo 15 de julio. (Foto: Archivo) ChatGPT / EFE

Debido a que se trata de un día de actividades orientadas únicamente a los maestros, no se darán clases en esa fecha.

En la práctica, el CTE sirve para:

Revisar avances y problemas de aprendizaje.

Planear estrategias de mejora escolar.

Compartir experiencias entre docentes.

Dar seguimiento al Programa de Mejora Continua.

Fortalecer la relación entre escuela y comunidad.

Vacaciones de verano 2026: que estados terminan clases antes y cuales aguantan hasta julio

Mas allá de las suspensiones puntuales de junio, la gran pregunta que ronda a millones de familias es: ¿cuándo comienzan definitivamente las vacaciones de verano?

La respuesta depende, en gran medida, del estado en el que vivan. La SEP autorizó adelantar el fin del ciclo escolar en varias entidades del país debido a las altas temperaturas proyectadas entre junio y julio, una medida que busca proteger la salud de alumnos y docentes ante condiciones climáticas extremas.

Los estados que concluirán sus actividades académicas antes de lo previsto son los siguientes: