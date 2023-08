Inundaciones y evacuados en La Plata: el temporal afecta a la capital bonaerense

La Plata registra este miércoles anegaciones en distintos puntos atravesados por los arroyos del distrito, siendo los barrios de Sicardi, Los Hornos, Romero y Villa Elvira como los más afectados.

Desde el municipio ampliaron el operativo de emergencia, con tareas de prevención ante la alerta naranja que rige para toda la región y logística de evacuación.

%uD83D%uDD34 La Plata: el agua entró a la casa de los vecinos



%uD83D%uDC49 La fuerte tormenta provocó inundaciones



Cc @BDAprograma pic.twitter.com/nAPrniNrB0 — América TV (@AmericaTV) August 17, 2023

"La altura del Rio de La Plata es una situación que no suele darse en conjunción con la intensa lluvia. Por eso se va a ver que los arroyos están con mucho caudal, no tanto por la lluvia sino porque el Río está creciendo. Los arroyos no pueden drenar hacia el Río" , explicó la subsecretaria de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de La Plata, Martina García, en diálogo con 0221.



El Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta naranja

El SMN mantiene la alerta naranja por "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente" de impacto en toda la zona costera atlántica de la Provincia de Buenos Aires.

Evacuados en La Plata





El secretario de Gobierno de La Plata, Marcelo Leguizamón, confirmó en IP Noticias el despliegue de tres centros de evacuación en Los Hornos, Romero y Villa Elvira.

"Tuvimos desde ayer sudestada, una crecida del Río de La Plata que ha impedido que el agua circule dentro de los arroyos " , informó.

%uD83D%uDFE0 ¡Atención! %uD83D%uDFE0 Elevamos a Naranja el Nivel de Atención del Riesgo por precipitaciones que persistirán durante parte de este jueves. https://t.co/q3YeByzh3A — Municipalidad de La Plata (@LaPlataMLP) August 17, 2023