Aubasa confirmó que ya se encuentran en etapa de licitación para el nuevo distribuidor de la bajada City Bell de la Autopista Buenos Aires-La Plata. La obra será clave para aumentar la seguridad vial y mejorar la conexión entre las localidades bonaerenses.

La licitación fue promovida por el intendente platense Julio Alak y el presidente de Aubasa José Arteaga, en un acto en la sede del Club Banco Provincia.

“Esta obra no solo facilita la vida cotidiana de miles de vecinos, sino que también potencia la actividad económica y turística, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo”, destacó el intendente sobre la ampliación de la autopista.

¿En qué consiste la obra sobre la autopista?

La obra consiste en un distribuidor que unirá la autopista con el Camino Centenario (ruta provincial 14) y que pasa por los partidos de La Plata y de Ensenada.

Desde el Gobierno municipal y la concesionaria de la autopista indicaron que la inversión total será de casi 22 millones de dólares y llevará un plazo de 18 meses.

La autopista beneficiará a más de 36.000 usuarios que pasan diariamente por la zona, ya que descongestionará el tránsito de acceso a Villa Elisa y la circulación sobre la calle 415 de Ensenada.

El avance de infraestructura en la autopista “transformará la forma de viajar de las y los vecinos de City Bell, Gonnet, Gorina, Hernández, Arturo Seguí y Villa Elisa”, destacaron desde Aubasa.

Otra de las obras que llevarán a cabo es la terminación de tres puentes sobre la autopista. Se trata de 364 metros tendidos sobre las vías férreas. Además, habrá otro puente de 168 metros sobre el arroyo Martín. El último puente de 56 metros conectará con el Centenario.

Los datos de la obra que transformará la autopista Buenos Aires-La Plata

La obra del la bajada distribuidora de la autopista proporcionará:

Nueva conexión vial: unirá la autopista Buenos Aires-La Plata con el Camino Centenario.

Dos distribuidores de tránsito: se ubicarán en la autopista y en el Camino Centenario.

Más de 600 metros de viaductos y puentes: sobre el Ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

15.000 toneladas de asfalto

8.500 m³ de hormigón y 150.000 m³ de movimiento de suelos.

El distribuidor y los puentes se enmarca dentro del Plan de Obras 2024-2027 que Aubasa realiza para restaurar más de 700 km de rutas y autopistas bajo su concesión.