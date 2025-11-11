Un nuevo feriado llega en noviembre de 2025 y modificará la rutina de miles de personas. Aunque no será de alcance nacional, la medida habilitará un día extra de descanso en una de las ciudades más importantes del país y afectará el funcionamiento de bancos, comercios y oficinas públicas.

¿Cuándo es el nuevo feriado de noviembre?

El miércoles 19 de noviembre de 2025 fue declarado feriado local en la ciudad de La Plata, en conmemoración de un nuevo aniversario de su fundación.

Se trata de una jornada no laborable únicamente para los residentes platenses, que podrán disfrutar de un descanso a mitad de semana. Este feriado no forma parte del calendario nacional ni se vincula con los fines de semana largos establecidos por el Gobierno.

Por lo tanto, solo regirá en el ámbito municipal, aunque impactará en la actividad laboral y comercial de la capital bonaerense.

¿Por qué el 19 de noviembre será feriado en La Plata?

Cada año, el 19 de noviembre, se celebra el aniversario de la fundación de La Plata, ocurrida en 1882 por decreto del gobernador Dardo Rocha.

La fecha conmemora la creación de la ciudad, que fue planificada desde sus orígenes como capital de la provincia de Buenos Aires, y se mantiene como una de las festividades más importantes para sus habitantes.

En 2025, las autoridades municipales ratificaron el feriado administrativo y escolar para conmemorar el aniversario número 143 de la ciudad, lo que implica que no habrá clases, ni actividad en dependencias públicas, ni atención bancaria.

¿Quiénes no deberán trabajar el miércoles 19 de noviembre?

El descanso local aplicará a los siguientes grupos:

Empleados públicos y municipales de La Plata.

Docentes y estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y universitario dentro del distrito.

Bancos y organismos oficiales, que permanecerán cerrados durante toda la jornada.

Comercios y empresas privadas que decidan adherir de forma voluntaria al feriado local.

En tanto, el resto del país trabajará con normalidad, ya que no se trata de un feriado nacional ni de un asueto extendido a la provincia completa.

¿Cómo queda el calendario de feriados en 2025?

Después del 19 de noviembre, el calendario oficial contempla los siguientes días libres para el resto del año: