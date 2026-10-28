El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo).

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habló tras el accidente de tren en Toledo y lo calificó de “verdaderamente inverosímil”. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, se refirió a la gravedad del siniestro ocurrido en Urda y respondió sobre su posible renuncia al cargo. En ese contexto, ha comunicado que se desplazará ahora hasta el lugar del accidente ferroviario.

El accidente ferroviario ha dejado hasta el momento 68 fallecidos y 50 heridos, según los datos difundidos por las autoridades. Puente aseguró que su prioridad es esclarecer las causas del choque y aseguró sentirse devastado por lo sucedido, informó la agencia de noticas EFE.

Óscar Puente descarta pensar en su renuncia y prioriza esclarecer el accidente

Preguntado por los medios de comunicación sobre si tiene previsto dimitir tras el accidente ferroviario, el ministro de Transportes aseguró que su atención está puesta en determinar qué ocurrió y no en su continuidad en el cargo.

“Estoy pensando en esclarecer” (las causas del accidente). “No estoy pensando en mí”, ha respondido el ministro este miércoles durante su comparecencia ante los medios.

En una segunda ocasión, cuando volvió a ser preguntado por una posible dimisión y por su estado emocional, Puente afirmó que esto es “irrelevante” y señaló que lo importante para él “es el estado emocional” de las familias afectadas.

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112, que han indicado que dos vagones han caído por un terraplén. Fuente: EFE Ismael Herrero

El ministro califica de “verdaderamente inverosímil” el choque entre los trenes

Durante su comparecencia en el Centro de Control de Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, Puente afirmó que un accidente por alcance en la red de alta velocidad, como el registrado en Urda (Toledo), es “verdaderamente inverosímil”.

El ministro también expresó su impacto emocional por la tragedia y aseguró sentirse “devastado”, al considerar que éste es “uno de los momentos más duros que uno puede afrontar”.

En otra declaración, Puente calificó de “inexplicable” la decisión de que el AVE reanudara la marcha “con normalidad”, una circunstancia relacionada con el siniestro que posteriormente involucró al tren Iryo. Las causas del accidente y las circunstancias previas al choque deberán esclarecerse durante la investigación.

Las impactantes imágenes del accidente de tren en Toledo. EFE

Pedro Sánchez también viaja a Toledo para conocer los detalles del accidente ferroviario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó al lugar del accidente ferroviario para conocer sobre el terreno los detalles de lo sucedido y la evolución de la situación. Según informó el Ejecutivo, el viaje también busca respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y trasladar su apoyo a las víctimas y sus familias.

Tras conocer las primeras informaciones sobre las consecuencias del siniestro, Sánchez suspendió su agenda de la jornada, al igual que hicieron sus ministros. Durante la mañana, mantuvo contacto con Óscar Puente y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para recibir información sobre el accidente.