La Cancillería argentina confirmó este miércoles la muerte de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. En el mismo comunicado, informó que otro argentino continúa con paradero desconocido y que otros compatriotas resultaron heridos.

El choque ocurrió en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Sevilla y dejó al menos 68 víctimas fatales, según el balance provisional incluido en la información difundida. Mientras avanzan las tareas de emergencia y la identificación de las personas afectadas, las autoridades continúan trabajando en la zona del siniestro.

La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y… — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026

La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y brindan asistencia consular. Según el comunicado oficial, esa ayuda se realiza con la debida reserva y confidencialidad.

Quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes

El argentino que continúa con paradero desconocido es Agustín Randazzo, de 51 años, residente en España desde 2002. Según se supo, el hombre viajaba desde Madrid hacia Sevilla por motivos laborales y estaba en el vagón número 8 del tren siniestrado.

Desde el momento del choque, sus familiares y allegados no lograron comunicarse con él. Su primo hermano, Rafael García Junicol, difundió públicamente la búsqueda y pidió que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con la familia.

Dos trenes de alta velocidad han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda. Fuente: EFE Ismael Herrero

La preocupación también alcanza a los hospitales de la zona, donde podría haber personas heridas que todavía no fueron identificadas. Según relató García Junicol, las autoridades les indicaron que debían esperar mientras se recolectaban datos sobre las víctimas.

El hermano de Agustín, Jorge, realizó una denuncia por desaparición ante la Policía en Madrid y se sometió a la extracción de muestras de ADN. Luego viajó a Toledo para recorrer centros hospitalarios y tratar de encontrar a su familiar. La pareja de Randazzo, Sergi, también pidió ayuda a través de las redes sociales.

Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja

Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagon n* 8

Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado

Por favor ayuda

Se llama Agustín Randazzo — SadSergi (@Sergihoran) October 28, 2026

Cómo fue el accidente ferroviario en España

La colisión ocurrió alrededor de las 8:53, hora local, en un tramo ferroviario entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El choque involucró a un tren AVE y una formación de la empresa Iryo.

El balance provisional reportado era de al menos 68 muertos y decenas de heridos. Los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona mientras las autoridades avanzaban en la investigación para determinar las causas del accidente.

En paralelo, las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre para responder a la demanda de los hospitales. La magnitud del siniestro también impulsó búsquedas en redes sociales y otras iniciativas para reunir información sobre pasajeros que seguían incomunicados.