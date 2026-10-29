El ministro de Transportes, Óscar Puente, concentra las críticas de los partidos tras el accidente.

España amaneció este jueves todavía conmocionado por la tragedia ferroviaria ocurrida el miércoles en Urda, Toledo, en la que murieron al menos 69 personas.

Se trata del segundo gran accidente ferroviario del año, después del de Adamuz, y las primeras informaciones apuntan a un error de un trabajador del centro de control de Adif, una hipótesis que varios partidos ya han puesto en duda.

En plena precampaña electoral, las reacciones políticas no se han hecho esperar y, tanto de partidos de la derecha como la izquierda, han apuntado a la misma dirección: el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Mientras Vox ha presentado una querella contra él, el resto de grupos le exige explicaciones o responsabilidades políticas.

Vox se querella contra Puente en el Supremo

Según información de la agencia EFE, la ofensiva más dura ha llegado de Vox, que ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión.

La formación de Santiago Abascal sostiene que Puente incumplió sus deberes personales de dirección, control y supervisión en materia de seguridad ferroviaria.

Vox mantiene sus actos de precampaña pese al duelo por las víctimas del accidente de Urda. Fuente: EFE Kiko Huesca

Por ello, pide que el ministro declare como investigado sobre la información que recibió, o que debió exigir, acerca de las deficiencias de seguridad, las medidas que impulsó y si comprobó que se ejecutaban.

Abascal mantiene su agenda pese al duelo

Vox es, además, el único partido que no ha suspendido sus actos de precampaña. En un mitin celebrado en Valladolid, Abascal aseguró que su partido también está de duelo, pero advirtió que no permitirá que el luto se utilice para “acallarles”, ya que su labor es “denunciar y exigir responsabilidades al ministro de la muerte y al presidente del Gobierno”.

El líder de Vox acusó al Gobierno de buscar “un chivo expiatorio” al atribuir el accidente a un error humano, como, según dijo, ya ocurrió tras el siniestro de Adamuz, y vinculó la tragedia con la corrupción y el “fanatismo ideológico”.

También criticó a Puente por haber seguido publicando mensajes contra la oposición en redes sociales después de conocer la catástrofe. “No vamos a aceptar un luto que nos amordace”, insistió, aunque invitó a los asistentes a sumarse al minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias en la Plaza Mayor de Valladolid.

La decisión de Vox de mantener su agenda no ha pasado inadvertida. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se mostró sorprendida por la utilización política de la tragedia al ser preguntada por ello.

El PP y el PNV exigen responsabilidades políticas

Aunque sin acudir a los tribunales, el PP también ha puesto el foco en el ministro. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, afirmó desde Urda que las responsabilidades políticas no son “opcionales”, sino “imprescindibles desde el punto de vista ético y moral”.

En la misma línea se pronunció la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, quien sostuvo que, si el presidente del Gobierno reconoce que no son asumibles dos grandes accidentes ferroviarios en un mismo año, deberán asumirse responsabilidades “al máximo nivel”, ya sea mediante una dimisión o un cese, porque estas “no pueden quedarse solo en responsabilidades técnicas”.

La izquierda pide la comparecencia urgente de Puente

Los socios del Gobierno también han reclamado explicaciones al ministro, aunque por la vía parlamentaria. La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, anunció la petición de una comparecencia urgente de Puente porque “en estos momentos tan dolorosos es más necesaria que nunca la transparencia”, y poco después el grupo de Sumar la registró en la Diputación Permanente. El líder de IU, Antonio Maíllo, agradeció además la reacción de la sociedad española, que, “salvo unos pocos buitres”, ha estado “a la altura”.

Los partidos reclaman explicaciones tras la tragedia ferroviaria. Fuente: EFE Chema Moya

ERC y Podemos, que concurren juntos en estas elecciones, han registrado otra petición de comparecencia. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, lamentó que se atribuya el accidente a un trabajador, porque “un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallido”, y responsabilizó a los recortes del PP y a la liberalización del PSOE. En términos similares, la candidata de Podemos, Irene Montero, criticó que se cargue “toda la responsabilidad en un trabajador” cuando, según dijo, es el sistema el que falla.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, pidió que se investigue el accidente y recordó que Feijóo votó en contra de crear una comisión de investigación tras el siniestro de Angrois en 2013, cuando presidía la Xunta de Galicia.

Sánchez promete esclarecer “hasta el último detalle”

Ante la presión de los partidos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó en una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en Toledo. Tras el encuentro, aseguró que se trabajará “día y noche” para esclarecer “hasta el último detalle” de lo ocurrido y reforzar la seguridad ferroviaria.

Con 69 víctimas mortales y la campaña electoral a punto de comenzar, la tragedia de Urda abre un nuevo frente para el Gobierno, que deberá responder tanto en los tribunales como en el Congreso a las preguntas sobre la seguridad de la red ferroviaria.