Viajar a Francia con el pasaporte vencido puede traer problemas al momento de embarcar o de cruzar la frontera, incluso para quienes tienen ciudadanía europea.

Por ejemplo, para los argentinos, uruguayos y chilenos que además cuentan con ciudadanía francesa, es clave diferenciar entre tener reconocida la ciudadanía y poder acreditarla correctamente con la documentación en regla.

Uno de los errores más comunes es mirar solo la fecha del vuelo y dejar de lado la vigencia del pasaporte, algo que puede complicar el viaje incluso a último momento.

Argentinos, uruguayos y chilenos: qué pasa si tienen ciudadanía francesa

Contar con ciudadanía de un país de la Unión Europea cambia la situación migratoria de una persona. Un ciudadano francés no ingresa a Francia bajo las mismas condiciones que un turista sin ese vínculo.

Sin embargo, para ejercer ese derecho hace falta acreditar la ciudadanía con un documento válido. Un pasaporte francés vencido no alcanza para viajar sin inconvenientes.

Por eso, quienes tengan la ciudadanía francesa pero no hayan renovado su pasaporte deben revisar qué otro documento pueden usar. En Francia, además del pasaporte, existe la Carte Nationale d’Identité (CNI), válida para circular dentro de buena parte del espacio Schengen si está vigente.

Un pasaporte vencido no significa perder el derecho a ingresar, siempre que la persona disponga de otro documento europeo en regla para acreditar su identidad y su ciudadanía.

Oficial | Francia prohíbe el ingreso al país de argentinos, uruguayos y chilenos aunque tengan ciudadanía europea si postergaron el trámite de renovación de su pasaporte. Shutterstock

Pasaporte para viajar a Francia: por qué es fundamental revisar la fecha de vencimiento

Para quienes no tienen ciudadanía europea, Francia integra el espacio Schengen y exige que el pasaporte esté vigente, haya sido expedido dentro de los últimos diez años y conserve al menos tres meses de validez posteriores a la fecha de salida prevista.

Qué deben revisar quienes tienen ciudadanía francesa

Las aerolíneas controlan la documentación antes del embarque y pueden negarlo si detectan un pasaporte vencido, dañado o sin la vigencia mínima exigida. El problema puede aparecer, entonces, antes de pisar suelo francés.

Quienes tengan ciudadanía francesa y viajen próximamente deberían chequear:

La vigencia del pasaporte que van a usar.

Si cuentan con una CNI vigente como alternativa.

Que los datos personales coincidan en toda la documentación.

Los requisitos de la aerolínea para el embarque.

Las condiciones de ingreso y salida vigentes en Francia.

Si la autorización ETIAS aplica según el pasaporte con el que viajen.

La recomendación de las autoridades es no dejar la revisión del pasaporte para último momento. Si el documento está por vencer, conviene averiguar los plazos de renovación con anticipación, ya sea en Argentina, Uruguay o Chile.

En conclusión, tener ciudadanía europea no exime de cumplir con la documentación exigida. Verificar el estado del pasaporte antes de comprar el pasaje evita demoras y problemas de último momento en el aeropuerto.