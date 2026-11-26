El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene habilitada la campaña gratuita con la vacuna tetravalente Qdenga® para residentes porteños de entre 15 y 59 años.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolla su plan integral anual de prevención contra el dengue, una estrategia que acompaña las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, complementados con la compra propia de dosis por parte de la administración porteña.

La campaña utiliza la vacuna tetravalente Qdenga®, desarrollada por el laboratorio Takeda y aprobada por la ANMAT, y su aplicación es completamente gratuita para los grupos habilitados dentro de la jurisdicción.

Si bien la inmunización contribuye a reducir la velocidad de transmisión del virus, las autoridades sanitarias remarcan que la vacuna no reemplaza las medidas ambientales de prevención en los hogares , por lo que resulta indispensable continuar eliminando recipientes que acumulen agua y limpiando periódicamente bebederos de animales y desagües de lluvia o aire acondicionado.

Quiénes pueden recibir la vacuna gratuita y cuáles son las contraindicaciones

La vacunación gratuita en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada exclusivamente para residentes porteños de entre 15 y 59 años.

En el caso de aquellas personas que hayan cursado previamente la enfermedad, los lineamientos sanitarios establecen que debe transcurrir un intervalo de entre tres y seis meses desde el contagio antes de recibir la inoculación.

La vacunación gratuita en la Ciudad de Buenos Aires está habilitada exclusivamente para residentes porteños de entre 15 y 59 años.

Por indicación médica y siguiendo los criterios oficiales de seguridad, la aplicación no está recomendada ni habilitada dentro de esta campaña para menores de 4 años, mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas ni mujeres en período de lactancia .

Cómo sacar turno y qué documentación llevar el día de la aplicación

Para acceder a la inmunización es obligatorio gestionar previamente un turno web a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad, seleccionando la opción correspondiente según la instancia del esquema.

Quienes inicien la vacunación deben solicitar turno para la primera dosis, mientras que aquellos que ya recibieron la aplicación inicial pueden gestionar el turno para la segunda dosis una vez transcurridos 90 días desde la primera inoculación.

El día asignado no es necesario presentar orden ni receta médica, pero resulta obligatorio acudir al vacunatorio con el Documento Nacional de Identidad que acredite residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la constancia de asignación del turno web y el carnet de vacunación. En el caso puntual de quienes asistan a aplicarse el refuerzo, también deben presentar la constancia de vacunación de la primera dosis.

Dónde están ubicados los 9 vacunatorios habilitados en CABA

La red de atención dispuesta por el sistema de salud porteño abarca nueve puntos estratégicos distribuidos en distintas comunas, entre hospitales públicos, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y postas extrahospitalarias: