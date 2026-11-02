En esta noticia Cambia el calendario obligatorio de vacunación

El Ministerio de Salud modificó el Calendario Nacional de Vacunación para incorporar la vacuna séxtuple acelular , con carácter gratuito y obligatorio para la población nacida a partir del 1° de enero de 2028.

La vacuna está destinada a la prevención de la difteria, el tétanos, la tos convulsa o coqueluche, la hepatitis B, la poliomielitis y las infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b.

Lo hizo mediante la Resolución 1567/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Mario Lugones.

Cambia el calendario obligatorio de vacunación

La medida establece un esquema de vacunación con vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) consistente en tres dosis a los dos, cuatro y seis meses de edad, y una dosis de refuerzo entre los 15 y 18 meses de edad.

Para dicha población, la vacuna séxtuple acelular reemplazará la administración por separado de las vacunas pentavalente (DTP-Hib-HB) y antipoliomielítica inactivada (IPV) a los dos, cuatro y seis meses de edad, así como los refuerzos de la vacuna pentavalente previstos entre los 15 y 18 meses de edad e IPV a los cinco años.

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Cabe señalar que, para los nacidos hasta el 31 de diciembre de 2027, no habrá cambios, ya que continuarán y completarán sus esquemas con pentavalente e IPV, según las edades e intervalos vigentes.

La norma aclara también que se mantiene la dosis de hepatitis B al nacer y que el resto de las vacunas del calendario quedan como están.

En tanto, para las personas nacidas a partir del 1° de enero de 2028, se establece un esquema de 4 dosis del componente antipoliomielítico inactivado (IPV), administradas mediante vacuna séxtuple acelular (DTPa-Hib-HB-IPV) a los dos, cuatro y seis meses y un refuerzo entre los 15 y 18 meses de edad, sin requerirse un refuerzo de IPV a los 5 años para quienes hayan completado dicho esquema.

“La incorporación de vacunas combinadas constituye una estrategia que permite simplificar los esquemas de vacunación, reduciendo el número de aplicaciones necesarias para completar la inmunización frente a diferentes enfermedades”, argumenta la medida.

“La utilización de vacunas combinadas puede contribuir a reducir el riesgo de errores programáticos durante la preparación y administración de las vacunas, facilitar el seguimiento de los esquemas y optimizar la carga de datos, contribuyendo a mejorar la calidad de los registros nominales”, agrega.